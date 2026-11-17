Les départs continuent de s’enchaîner chez Red Bull, et Max Verstappen voit une nouvelle fois son entourage technique se réduire. Après les adieux du mécanicien Ole Schack au Grand Prix du Brésil, c’est désormais Jon Caller, son chef mécanicien, qui a annoncé son départ de la Formule 1 pour rejoindre le programme Hypercar de Ford en Championnat du monde d’Endurance en 2027. Cette nouvelle perte intervient alors que l’ingénieur de course historique du Néerlandais, Gianpiero Lambiase, s’apprête lui aussi à quitter Milton Keynes pour McLaren. Une série de changements qui va profondément modifier l’environnement de travail du quadruple champion du monde dès la saison prochaine.

Red Bull va devoir poursuivre la réorganisation de son équipe de course autour de Max Verstappen. Jon Caller, pourtant promu au poste de chef mécanicien du Néerlandais plus tôt cette année, a confirmé qu’il quitterait l’écurie à l’issue de la saison 2026.

Le Britannique ne poursuivra pas sa carrière en Formule 1, puisqu’il a choisi de rejoindre Ford et son nouveau programme Hypercar en Championnat du monde d’Endurance (WEC), dont les débuts sont prévus en 2027.

Arrivé chez Red Bull en 2018, Caller faisait partie des membres expérimentés du garage de Verstappen et avait accompagné l’équipe pendant plusieurs de ses saisons les plus fructueuses.

Son départ constitue donc une nouvelle perte pour une structure déjà confrontée à de nombreux changements au sein de son personnel technique.

C’est sur les réseaux sociaux que Jon Caller a officialisé sa décision de tourner la page de la Formule 1.

Le mécanicien a dressé un bilan particulièrement positif de son passage dans la discipline, évoquant les titres remportés et les souvenirs accumulés au fil des saisons.

"Le moment est enfin venu de dire au revoir à la F1", a-t-il écrit.

"Dix ans, quatre championnats du monde des pilotes et deux championnats du monde des constructeurs plus tard..."

Si les succès sportifs occupent évidemment une place importante dans son parcours, Caller insiste surtout sur les relations humaines qui ont marqué son expérience dans le paddock.

"Les voitures, les destinations et le glamour vont me manquer, mais ce sont surtout les personnes qui ont rendu cette aventure aussi agréable qui vont me manquer."

Son prochain défi le conduira dans un environnement différent, avec le programme Hypercar de Ford en WEC.

Ce changement lui permettra de poursuivre sa carrière au plus haut niveau du sport automobile, mais en dehors du rythme et des contraintes propres au calendrier de Formule 1.

Pour Red Bull, c’est un changement qui n’était pas attendu. L’équipe autrichienne avait restructuré tout le côté du garage de Verstappen autour de Caller. Le départ est également assez soudain puisque Caller a obtenu le droit de partir sans préavis car Ford est partenaire moteur de l’équipe. Il faudra désormais trouver un remplaçant à un mécanicien qui occupait une fonction centrale dans l’organisation du garage de Verstappen.

Après Ole Schack, un deuxième départ important dans le garage de Verstappen

L’annonce de Jon Caller intervient quelques jours seulement après celle du départ d’Ole Schack, autre figure historique de l’équipe de mécaniciens de Max Verstappen.

Le Danois a mis fin à une carrière de 22 années chez Red Bull à l’occasion du Grand Prix du Brésil, tournant ainsi une page particulièrement importante de son parcours professionnel. Schack faisait partie des visages familiers du garage et avait accompagné l’écurie pendant une grande partie de son histoire en Formule 1.

Contrairement à ce que pourrait laisser supposer l’enchaînement de ces départs, il avait toutefois précisé que sa décision n’était pas liée à une insatisfaction concernant le fonctionnement de Red Bull.

Le départ de Schack répond avant tout à des considérations personnelles, même s’il s’ajoute aujourd’hui à une série de changements qui touchent directement l’entourage de Verstappen.

En l’espace de quelques semaines, le Néerlandais voit ainsi disparaître plusieurs collaborateurs avec lesquels il avait développé des habitudes de travail au fil des saisons.

Ces départs interviennent également dans un contexte de transformation plus large de l’organisation sportive de Red Bull.

Lambiase également sur le départ

Le changement le plus important pour Max Verstappen va néanmoins concerner son ingénieur de course.

Gianpiero Lambiase, qui accompagne le Néerlandais depuis de nombreuses années et occupe une place essentielle dans son environnement technique, prépare lui aussi son départ de Red Bull. Et il pourrait intervenir dès 2027, avec un accord qui serait proche entre McLaren et Red Bull.

Lambiase doit en effet rejoindre McLaren pour y occuper le poste de directeur de la compétition (Chief Racing Officer). Il devrait toutefois terminer la saison 2026 avec Red Bull avant de rejoindre sa nouvelle équipe.

Son départ mettra fin à une collaboration particulièrement longue avec Verstappen, marquée notamment par les quatre titres mondiaux remportés par le pilote néerlandais.

La relation entre les deux hommes a constitué l’un des éléments les plus reconnaissables du fonctionnement de Red Bull, notamment à travers leurs échanges radio parfois très directs pendant les courses.

À partir de 2027, c’est Tom Hart qui reprendra à temps plein le rôle d’ingénieur de course de Verstappen. Cette transition représente un changement majeur pour le pilote, qui devra construire de nouvelles habitudes de communication et de travail avec son futur interlocuteur sur le muret des stands.

Si l’écurie autrichienne perd plusieurs collaborateurs historiques, elle cherche parallèlement à renforcer sa structure avec de nouvelles recrues. Red Bull a notamment engagé Tom McCullough, ancien ingénieur d’Aston Martin, pour occuper le poste de responsable de la compétition (Head of Racing).

Cette arrivée s’inscrit dans la réorganisation de l’équipe, qui doit reconstruire une partie de son encadrement sportif après plusieurs départs importants.

McCullough apportera son expérience acquise au sein d’autres structures de Formule 1, tandis que Tom Hart devra assurer la transition au poste d’ingénieur de course de Verstappen.

Les départs de Jon Caller, Ole Schack et Gianpiero Lambiase s’ajoutent à une liste déjà longue de figures techniques importantes ayant quitté Red Bull au cours des dernières années.

L’écurie a notamment perdu Adrian Newey, l’un des ingénieurs les plus influents de son histoire, mais également Jonathan Wheatley, Rob Marshall et Craig Skinner.