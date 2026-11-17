La séparation entre Oscar Piastri et Mark Webber, annoncée après le Grand Prix du Brésil, continue de susciter des interrogations dans le paddock. Après sept années de collaboration, le pilote McLaren et son manager ont décidé de mettre un terme à leur association, alors que leurs relations professionnelles semblaient déjà avoir évolué depuis plusieurs mois. Pour Günther Steiner, ancien directeur de Haas, cette rupture pourrait trouver son origine dans la deuxième moitié de la saison 2025, lorsque Piastri a progressivement perdu l’avantage dans la lutte pour le titre mondial face à Lando Norris.

Oscar Piastri et Mark Webber ont officiellement annoncé la fin de leur collaboration après le Grand Prix de São Paulo. Une séparation présentée comme une décision prise d’un commun accord, qui met un terme à une relation professionnelle débutée en 2019.

L’ancien pilote Red Bull avait joué un rôle déterminant dans l’ascension de son jeune compatriote australien, l’accompagnant notamment lors de ses passages en Formule 3 et en Formule 2, avant son arrivée en Formule 1 chez Alpine en tant que réserviste puis chez McLaren en tant que titulaire.

Mais leur association avait déjà pris une forme différente au cours de la saison 2026. Webber avait réduit son implication directe et cessé d’accompagner régulièrement Piastri sur les circuits, alors qu’il était auparavant une présence familière à ses côtés dans le paddock.

Pour Günther Steiner, cette évolution constituait un premier indice laissant penser que leur collaboration pourrait toucher à sa fin.

Invité du podcast The Red Flags, l’ancien directeur de Haas a expliqué que l’annonce de la rupture entre Piastri et Webber ne l’avait pas particulièrement étonné.

"En réalité, je ne suis pas tellement surpris parce que Mark n’était plus présent. Je crois que je l’ai vu une ou deux fois cette année, pas davantage", a-t-il déclaré.

"Il n’était plus là. Et évidemment, il avait annoncé au début de l’année qu’il ne serait plus aux côtés d’Oscar comme il l’était au bon vieux temps."

Cette prise de distance avait donc été engagée bien avant l’annonce officielle de leur séparation.

Mais selon Steiner, il faut remonter à la deuxième moitié de la saison 2025 pour comprendre ce qui aurait pu provoquer un changement dans la relation entre les deux Australiens.

En 2025, Oscar Piastri avait longtemps occupé la tête du championnat du monde avant de connaître une fin de saison difficile.

Alors qu’il semblait idéalement placé pour remporter son premier titre, le pilote McLaren avait progressivement perdu son avance sur Lando Norris, tandis que Max Verstappen revenait également dans la lutte.

L’Australien avait finalement terminé troisième du championnat, derrière Norris, sacré avec 423 points, et Verstappen, deuxième avec 421 points. Piastri avait conclu la saison avec 410 unités.

Cette déception aurait pu constituer un tournant dans sa relation avec Webber. Steiner estime que l’ancien pilote Red Bull s’est peut-être trop impliqué dans la gestion de la situation, au moment où son protégé traversait une période particulièrement compliquée.

"Lors de la deuxième moitié de la saison dernière, quand Oscar a finalement manqué le titre mondial, peut-être que Mark s’est un peu trop impliqué auprès de l’équipe, il y a eu des tensions, il en a peut-être trop fait...", a avancé Steiner.

"Et puis, à un moment donné, Oscar s’est peut-être dit : ’Bon, maintenant, j’ai davantage d’expérience. Je veux faire les choses par moi-même et gérer cela en direct’."

Pour Steiner, il n’était donc probablement pas naturel pour Webber de se contenter d’un rôle plus distant, notamment lorsque les résultats de son protégé devenaient moins satisfaisants.

"Au début, on se dit : ’Bon, soyons un peu moins présents.’ Mais Mark n’est pas le genre de personne à dire : ’D’accord, je vais simplement rester sur le bord de la route à regarder pendant que nous ne sommes pas performants’."

Malgré ses interrogations sur le rôle joué par Webber pendant la période difficile de Piastri, Steiner insiste sur l’importance de sa contribution à la carrière du pilote McLaren.

"Oscar veut peut-être couper les liens avec Mark, mais il lui doit beaucoup. Une partie de sa réussite, à mon avis, il la doit à Mark Webber."