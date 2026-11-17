Bernie Ecclestone n’a pas mâché ses mots au moment de dresser le bilan de la saison 2026 de Ferrari. L’ancien grand argentier de la Formule 1 estime que la Scuderia disposait de la meilleure monoplace du plateau et aurait dû remporter le championnat du monde, avant de multiplier les erreurs. À 96 ans, le Britannique s’en prend directement à Frédéric Vasseur, qu’il juge dépassé par les exigences de son poste, et à Lewis Hamilton, auquel il conseille de réfléchir à la retraite. Il évoque également la nécessité d’établir une hiérarchie claire entre les pilotes, tout en ouvrant la porte à une éventuelle arrivée de Christian Horner à Maranello.

Ferrari n’a pas été à la hauteur de ses moyens en 2026. C’est du moins le constat particulièrement sévère dressé par Bernie Ecclestone, qui considère que l’écurie italienne a laissé échapper une occasion majeure de renouer avec les titres mondiaux.

Dans des déclarations accordées à RTL et Sky, l’ancien patron de la Formule 1 a livré une analyse sans concession de la situation de la Scuderia, critiquant aussi bien ses résultats que sa direction et son organisation interne.

Selon lui, Ferrari disposait pourtant des ressources techniques nécessaires pour se battre au sommet, mais une accumulation de problèmes l’a empêchée de concrétiser son potentiel.

"Ferrari aurait dû remporter le championnat du monde cette année. Ils avaient la meilleure voiture. Tellement de choses différentes ont mal tourné", a affirmé Ecclestone.

Une appréciation particulièrement tranchée, alors que Mercedes a finalement remporté les deux championnats en 2026, avec le sacre de Kimi Antonelli chez les pilotes.

Pour Ecclestone, les difficultés de Ferrari ne s’expliquent donc pas uniquement par les performances de sa monoplace, mais également par la manière dont l’équipe est dirigée.

La principale cible de Bernie Ecclestone est Frédéric Vasseur, dont il remet ouvertement en question la capacité à diriger une structure aussi complexe et exposée que Ferrari.

Le Britannique ne conteste pas les qualités humaines du Français, mais estime que celles-ci ne suffisent pas pour occuper l’un des postes les plus exigeants de la Formule 1.

"Pour être honnête, c’est quelqu’un de sympathique, mais il est tout simplement dépassé par la tâche qui consiste à diriger une équipe comme Ferrari."

Ecclestone considère que la Scuderia a besoin d’un dirigeant doté d’une autorité particulièrement forte et d’un engagement total envers l’équipe.

À ses yeux, la pression et les attentes qui entourent Ferrari imposent un profil capable de consacrer toute son énergie à la réussite de Maranello.

"Ferrari a besoin d’une personne très, très, très forte, qui pense à Ferrari dès son réveil et jusqu’au moment où elle va se coucher."

Cette critique intervient alors que Vasseur doit composer avec les exigences sportives de la Scuderia, mais également avec la gestion de deux pilotes de premier plan, Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

Pour Ecclestone, cette association représente d’ailleurs un autre problème dans le fonctionnement actuel de Ferrari. Lewis Hamilton n’échappe pas non plus aux critiques de l’ancien dirigeant britannique.

Ecclestone, qui s’est déjà montré particulièrement sévère envers le septuple champion du monde par le passé, estime que son attitude au volant est devenue problématique.

"Quand il monte dans la voiture pour prendre le départ d’une course, il est déjà en train de se plaindre et de râler à propos de quelque chose avant même le premier virage, peu importe de quoi il s’agit", a lancé Ecclestone.

Au-delà de cette critique sur son comportement, le Britannique considère que Hamilton doit désormais s’interroger sur la suite de sa carrière.

"Il arrive à un âge où il doit commencer à réfléchir à prendre sa retraite."

Au-delà du cas Hamilton, Bernie Ecclestone remet également en cause la philosophie de Ferrari concernant la gestion de ses deux pilotes.

La Scuderia dispose avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton de deux personnalités majeures, toutes deux désireuses de jouer les premiers rôles. Mais Ecclestone considère qu’une équipe engagée dans la lutte pour les titres ne devrait pas chercher à placer systématiquement ses pilotes sur un pied d’égalité.

"Ferrari a besoin d’un numéro un clairement désigné. Il vaut beaucoup mieux avoir un véritable numéro un et un deuxième pilote très compétent qui ne cherche pas à devenir numéro un."

L’ancien patron de la Formule 1 ne désigne pas explicitement celui qui devrait bénéficier de ce statut entre Leclerc et Hamilton.

Christian Horner pourrait-il remplacer Vasseur ?

Interrogé sur une éventuelle arrivée de Christian Horner à la tête de Ferrari, Bernie Ecclestone s’est montré nettement plus positif.

L’ancien directeur de Red Bull, dont le parcours en Formule 1 a été marqué par de nombreux succès, possède selon lui les compétences nécessaires pour diriger une équipe de premier plan.

"Il a certainement prouvé qu’il était capable de faire ce travail", a répondu Ecclestone.

Le Britannique reconnaît toutefois que Ferrari représente un environnement particulier, dont les spécificités ne se limitent pas aux compétences sportives ou managériales.

"Ferrari, c’est Ferrari. Il faut y parler un langage particulier. S’il parlait ce langage, il pourrait certainement assumer cette fonction."

Antonelli salué, mais Verstappen reste le meilleur selon Ecclestone

Bernie Ecclestone a également évoqué les pilotes qui ont marqué la saison 2026, à commencer par Kimi Antonelli.

Le jeune Italien vient de décrocher son premier titre mondial avec Mercedes, une réussite saluée par l’ancien dirigeant de la Formule 1.

Ecclestone prévient néanmoins que la confirmation sera tout aussi importante que le premier sacre.

Défendre un titre mondial "n’est pas facile", a-t-il rappelé, soulignant ainsi le défi qui attend désormais Antonelli.

Malgré les performances du nouveau champion du monde, Ecclestone conserve une préférence très nette pour Max Verstappen.

"Max est le meilleur pilote de Formule 1. Il est tellement meilleur que tous les autres. Pas seulement un petit peu meilleur : il est beaucoup, beaucoup plus fort", a affirmé Ecclestone.

À 96 ans, Ecclestone ne compte pas ralentir

Enfin, Bernie Ecclestone s’est exprimé sur sa propre longévité et sur la manière dont il envisage ses activités à 96 ans.

L’ancien patron de la Formule 1, qui continue de suivre de près l’actualité du championnat et de commenter régulièrement les décisions de ses principaux acteurs, assure ne pas vouloir ralentir.

"Il faut simplement continuer à travailler aussi longtemps qu’on le peut et ne pas se demander si l’on a 90 ou 96 ans. Je ne pense jamais au fait d’être vieux."