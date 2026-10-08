Une Williams F1 FW23 disparait dans la nature, l’équipe saisit la justice

Williams a engagé une procédure judiciaire au Royaume-Uni afin de récupérer une FW23 de 2001, prêtée il y a plus de dix ans à un garage mais qui n’aurait jamais été restituée. L’écurie réclame désormais le retour de cette monoplace historique ou, à défaut, une indemnisation supérieure à un million de livres (1,2 million d’euros). L’affaire, portée devant la Haute Cour de Londres, oppose Williams à Peter Thorpe, ancien propriétaire et actionnaire d’Autotech Performance Ltd, une société depuis liquidée et dissoute.

La monoplace au centre du litige est une Williams FW23, modèle engagé par l’écurie lors de la saison 2001 de Formule 1 avec Ralf Schumacher et Juan-Pablo Montoya (en photo sous l’article). Elle avait été confiée en 2015 à Autotech Performance Ltd, une entreprise située à Telford, afin d’être exposée dans ses locaux.

Selon les documents déposés par Williams devant la justice, ce prêt avait été encadré par un accord spécifique. Mais lorsque l’écurie a demandé à récupérer la voiture en 2021, elle affirme ne pas avoir obtenu de réponse.

Autotech a depuis été liquidée puis dissoute. Williams cherche donc désormais à obtenir la restitution de sa FW23 ou, dans le cadre de sa procédure contre Peter Thorpe, le versement d’une somme supérieure à un million de livres.

L’équipe juridique de Williams affirme également que la voiture aurait été retirée des locaux du garage. Elle soutient par ailleurs que Thorpe aurait déclaré à tort aux liquidateurs de la société qu’il était propriétaire du châssis.

La défense de l’ancien dirigeant conteste cette version. Elle affirme qu’il n’a jamais déclaré à quiconque être propriétaire de la monoplace, précisément "parce qu’il savait que cela était faux".

Williams veut préserver sa collection historique

La situation est rendue plus complexe par l’état de santé de Thorpe. Sa défense indique qu’il souffre de problèmes de mémoire depuis un accident vasculaire cérébral et qu’il ignore aujourd’hui où se trouve la voiture.

Il ne se souviendrait pas non plus avoir discuté avec les liquidateurs du garage. Selon sa version des faits, le châssis se trouvait toujours dans les locaux d’Autotech lors de sa dernière visite, durant l’été 2021, avant la dissolution de l’entreprise.

Dans les documents transmis au tribunal, Richard Clegg, avocat représentant Williams, insiste sur l’importance patrimoniale de cette FW23 pour l’écurie.

"La voiture fait partie de la collection unique de monoplaces historiques appartenant à la demanderesse, dont elle contrôle strictement l’utilisation ou la vente, entre autres afin de s’assurer, dans la mesure du possible, qu’elles soient préservées."

"En 2015, la demanderesse a accepté de prêter la voiture à Autotech selon les conditions d’un document intitulé ’Historic Car Loan Agreement’, conditions qui étaient connues et acceptées par Autotech."

Williams affirme également avoir contacté Autotech afin de pouvoir inspecter la monoplace avant sa restitution prévue en octobre 2021. Selon l’écurie, cette demande est restée sans réponse.

La défense conteste la valeur de la FW23

La défense de Thorpe remet de son côté en cause plusieurs éléments de la procédure engagée par Williams.

Elle conteste notamment l’estimation de la voiture, établie à 750 000 livres, soit environ 900 000 euros. Son argument repose sur le fait que le modèle prêté était une voiture d’exposition dépourvue de moteur, ce qui affecterait sa valeur.

Elle estime également que Williams ne dispose pas d’un fondement légitime pour réclamer directement réparation à Thorpe.

Duncan MacPherson, qui agit au nom de l’ancien propriétaire d’Autotech, affirme en outre que son client ne sait pas qui était réellement propriétaire de la monoplace au moment des faits, ni qui en serait propriétaire aujourd’hui.

"Il ne sait pas qui était, en réalité, propriétaire de la voiture à l’époque, ni qui l’est aujourd’hui," écrit MacPherson.

L’avocat détaille ensuite la chronologie des événements et les problèmes de santé de son client.

"Le défendeur a cessé l’activité d’Autotech le 30 juin 2021. Le défendeur a subi un accident vasculaire cérébral le 7 octobre 2018, qui lui a causé des troubles cognitifs."

"Le défendeur reconnaît que la voiture se trouvait dans les locaux le 8 août 2021, mais ne reconnaît pas qu’elle y soit restée jusqu’en décembre 2021, car il n’en a pas connaissance."

"Le défendeur n’est pas retourné dans les locaux après le 30 juin 2021, à l’exception de sa présence lors de l’évaluation des actifs d’Autotech effectuée par C & K Recoveries Ltd le 8 août 2021."

La question de la localisation de la FW23 constitue ainsi l’un des principaux éléments du dossier. Si la défense reconnaît que la voiture était encore présente dans les locaux au début du mois d’août 2021, elle affirme ne pas pouvoir établir ce qu’il est advenu du châssis par la suite.

L’affaire portée devant la Haute Cour de Londres

Williams a désormais porté l’affaire devant la Haute Cour de Londres afin d’obtenir la restitution de la monoplace ou une compensation financière.

L’écurie reste pour l’heure particulièrement prudente dans ses commentaires publics compte tenu de la procédure en cours. Un porte-parole de Williams a néanmoins confirmé la démarche entreprise pour récupérer cette pièce de sa collection historique.

"Nous avons engagé une procédure afin de récupérer une voiture qui avait été prêtée à un tiers et qui ne nous a pas été restituée."

"La procédure étant en cours, nous ne ferons aucun autre commentaire, mais nous avons pleinement confiance dans le système judiciaire pour résoudre cette affaire."