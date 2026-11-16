’Il reste beaucoup à faire’ : Hamilton fait le bilan de la diversité en F1

Lewis Hamilton a fait le bilan de l’inclusion et de la diversité en F1, et il voit toujours des points négatifs mais aussi des points positifs. Le septuple champion a profité d’un rapport publié à l’occasion du cinquième anniversaire de la création de son organisation Mission 44 pour exiger trois mesures clés de la part de la Formule 1, afin de les faire progresser.

Mission 44 vise à accroître la représentation des personnes de couleur et des personnes issues de milieux socio-économiques défavorisés en F1. Le rapport reconnaît que tous les acteurs de l’industrie ont pris des mesures pour accroître la diversité, mais admet qu’il y a encore du chemin, ce que confirme le septuple champion du monde.

"Quand je marche dans le paddock aujourd’hui, je vois plus de femmes, plus de visages noirs et métis, plus de gens qui ressemblent aux fans dans les tribunes qu’à n’importe quel autre moment depuis mes débuts" a déclaré Hamilton.

"C’est encourageant, et les personnes qui en sont à l’origine méritent d’être saluées. Et pourtant, il reste beaucoup à faire. Nous avons ouvert la porte, mais nous n’avons pas encore appris à compter combien de personnes la franchissent, ni combien restent."

"Le premier rapport d’impact social de ce sport montre tout ce qui se passe. Ce rapport demande ce que cela donne au final. C’est un sport qui mesure la performance au millième de seconde près. Nous pouvons mesurer cela aussi."

Le rapport de Mission 44 formule trois recommandations : mesurer les recrutements, retirer l’investissement dans le personnel du plafond budgétaire de la F1 et financer collectivement la filière de recrutement, et publier chaque année les places rémunérées proposées, et la Formule 1 espère continuer à faire progresser ces points.

"Nous sommes fiers des programmes et des initiatives qui contribuent à inspirer la prochaine génération de la Formule 1 et de la manière dont ils continuent d’accroître l’accès et les opportunités dans l’ensemble de notre sport" a déclaré un porte-parole de la F1.

"À la suite des recommandations de la Commission Hamilton, le sport a signé sa toute première charte sur la diversité et l’inclusion en 2024 et a mené en 2025 son tout premier exercice de collecte de données à l’échelle de tout le sport afin d’évaluer la portée mondiale de nos programmes d’impact social, externe."

"Cela a montré qu’au cours de la seule saison 2025, plus de 500 000 jeunes ont participé à des programmes d’éducation, de STEM et d’inspiration dans le monde entier, et qu’il y a eu plus de 1 000 opportunités structurées de développement des compétences et des talents dans l’ensemble de notre sport."

"Alors que la F1 continue de croître sur la scène mondiale, notre ambition d’approfondir et de faire évoluer notre impact social grandit également. Nous sommes engagés, aux côtés des écuries de F1, de la FIA et des membres plus larges de notre sport, à continuer de bâtir sur cette base et nous sommes impatients de partager la prochaine phase de notre travail."

Le rapport de Mission 44 propose que la F1, la FIA, les écuries et les principaux sponsors du sport investissent au moins 50 millions de livres sterling de nouveaux fonds au cours des cinq prochaines années pour soutenir les jeunes issus de milieux sous-représentés dans les carrières du sport automobile, et les aider à y rester, selon les termes du rapport.

"Les chiffres sont autodéclarés via une demande de données structurée. Cependant, nous ne pouvons pas voir qui est recruté à la suite de cette activité, qui reste ou qui progresse dans sa carrière."

"Les données n’enregistrent pas les détails démographiques des participants aux programmes, et les écuries définissent les groupes sous-représentés différemment, de sorte que même lorsque des chiffres existent, ils ne peuvent pas être comparés."

"La question initiale de la Commission Hamilton était de savoir combien de personnes noires travaillaient dans le sport automobile. Cinq ans plus tard, le sport ne peut pas dire exactement comment ce chiffre a évolué."

Le rapport a reconnu des exemples d’amélioration de la diversité au sein des écuries qui ont communiqué des chiffres. Toutes ne l’ont pas fait, mais celles qui l’ont fait ont rapporté des chiffres encourageants.

Mercedes s’était fixé un objectif en 2020 pour améliorer la représentation des groupes sous-représentés dans ses effectifs après que des données ont montré que seulement 3 % étaient issus de minorités ethniques et 12 % étaient des femmes.

Après avoir mis en œuvre des processus de formation, de recrutement et de développement pour l’embauche, Mercedes a indiqué qu’en 2025, 20 % des employés étaient des femmes, 10 % étaient issus de minorités ethniques et 37 % des nouvelles recrues au cours du premier semestre de cette année-là appartenaient à des groupes sous-représentés.

McLaren publie chaque année des données détaillées sur ses effectifs et son rapport sur le développement durable de 2025 a montré que 36 % du personnel s’identifiait à une ou plusieurs caractéristiques sous-représentées, par rapport à un objectif de 40 % pour 2030, et que 44,8 % des nouveaux arrivants en 2025 appartenaient à des groupes sous-représentés.

Les femmes représentent 22 % des effectifs de McLaren F1 et 10 % des fonctions techniques, ce dernier chiffre étant en hausse par rapport aux 7 % de l’année précédente. Toutes les écuries de F1, et la F1 a publié son premier rapport d’impact social à l’échelle de tout le sport le mois dernier et a fait état d’une série de mesures visant à accroître la diversité et l’inclusion.