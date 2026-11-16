Hadjar frustré de voir la saison s’achever après avoir manqué trois Grands Prix

Alors que la saison 2026 de Formule 1 touche à sa fin et que la fatigue commence à peser sur de nombreux pilotes, Isack Hadjar affiche un état d’esprit bien différent. Le Français de Red Bull aimerait au contraire que le championnat se prolonge, estimant ne pas avoir suffisamment roulé cette année. Entre l’annulation de deux Grands Prix et une blessure au poignet qui l’a privé de trois courses après la pause estivale, le pilote de 22 ans a connu une saison particulièrement hachée. Mais son retour a coïncidé avec les progrès de sa monoplace, désormais capable de se battre pour la victoire, ce qui nourrit son optimisme pour 2027.

À trois Grands Prix de la fin de la saison, de nombreux pilotes commencent à ressentir les effets d’un calendrier particulièrement exigeant. Ces dernières semaines, plusieurs d’entre eux ont même dû renoncer à certaines obligations médiatiques pour des raisons de santé, à l’image de Kimi Antonelli, malade pendant le week-end du Grand Prix de Mexico, où il a décroché le titre mondial.

Isack Hadjar ne partage pourtant pas cette lassitude. Le Français estime au contraire qu’il pourrait continuer à courir pendant encore plusieurs semaines, tant il a le sentiment d’avoir passé moins de temps que prévu au volant de sa Red Bull cette année.

Une impression qui s’explique notamment par les nombreuses interruptions ayant marqué sa campagne 2026.

"En même temps, j’ai l’impression de ne pas avoir beaucoup piloté cette année, pour une raison ou une autre", a confié Hadjar.

"Bahreïn et l’Arabie saoudite ont été annulés, et ensuite j’ai eu une pause de deux mois pendant l’été."

Aux deux Grands Prix annulés se sont en effet ajoutées trois absences consécutives après la trêve estivale.

Victime d’une fracture du poignet lors d’un entraînement de boxe pendant l’été, Hadjar avait été contraint de déclarer forfait pour les Grands Prix des Pays-Bas, d’Italie et d’Espagne. Il n’avait finalement retrouvé la compétition qu’à l’occasion du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Une blessure finalement survenue au bon moment ?

Si cette interruption forcée a évidemment limité son temps de roulage, Hadjar estime aujourd’hui avoir bénéficié d’un concours de circonstances plutôt favorable.

Son absence a en effet coïncidé avec une période difficile pour Red Bull, dont la monoplace manquait encore de compétitivité. À son retour à Bakou, le Français a retrouvé une voiture sensiblement améliorée, qui commençait à se rapprocher des équipes de tête.

Un changement de situation dont il a pu profiter au moment de reprendre la compétition.

"J’ai vraiment eu de la chance avec le timing, parce que les trois courses que j’ai manquées ont été assez difficiles", a reconnu le pilote Red Bull.

Cette période de convalescence lui a également permis de retrouver une certaine fraîcheur physique et mentale, contrairement à plusieurs de ses adversaires qui ont enchaîné les Grands Prix tout au long de la saison.

Hadjar aborde ainsi les dernières manches avec une envie intacte de piloter.

Alors que certains de ses concurrents attendent probablement la fin du championnat avec impatience, le Français regrette déjà de voir la saison toucher à son terme.

"Cela me rend un peu triste que nous approchions déjà de la fin. J’ai l’impression que je pourrais continuer encore longtemps cette année."

Avec seulement trois Grands Prix restant à disputer, Hadjar aimerait donc disposer de davantage d’occasions d’exploiter les progrès réalisés par Red Bull.

Au-delà de sa situation personnelle, le Français se réjouit surtout de l’évolution de la compétitivité de son équipe.

Red Bull avait connu un début de saison particulièrement compliqué avec sa nouvelle monoplace, accusant un retard important sur les références du plateau.

Hadjar rappelle notamment que l’écart était encore considérable lors des premières manches du championnat.

À Melbourne, l’équipe autrichienne se trouvait à environ une seconde des meilleurs, une situation qui n’avait pas fondamentalement évolué lors du Grand Prix du Japon, troisième rendez-vous de la saison.

Mais le travail de développement effectué au fil des mois a progressivement permis de réduire cet écart.

La Red Bull est désormais capable de jouer les premiers rôles, une progression qui impressionne Hadjar.

"À Melbourne, nous étions encore à une seconde du rythme, et c’était la même chose lors de la troisième course, au Japon. Et maintenant, la voiture est capable de gagner et nous nous battons pour des podiums", a-t-il souligné.

Le pilote français estime que la capacité de réaction démontrée par Red Bull constitue un argument important pour envisager l’avenir avec optimisme.

L’équipe a réussi à transformer une monoplace initialement en difficulté en une voiture capable de viser la victoire et les podiums.

"La manière dont nous avons amélioré la voiture me donne également confiance pour la saison prochaine."