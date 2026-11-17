Mercedes introduira enfin son évolution moteur à l’occasion du Grand Prix de Las Vegas, mais seule la monoplace d’Andrea Kimi Antonelli en bénéficiera. Initialement attendue à Austin, cette nouvelle spécification du turbo a été retardée en raison de problèmes de développement. Si le constructeur allemand entend profiter des trois dernières courses de la saison pour poursuivre ses progrès, il préfère éviter une pénalité sur la grille à George Russell, toujours engagé dans la lutte pour la deuxième place du championnat du monde.

Cette évolution est rendue possible par le système ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), introduit avec la nouvelle réglementation moteur de 2026. Ce dispositif autorise les motoristes accusant un retard de performance significatif sur la référence du plateau à apporter des améliorations supplémentaires en cours de saison.

Mercedes a ainsi obtenu le droit de faire évoluer son groupe propulseur après avoir été évalué à plus de 2% de la performance de référence établie par Red Bull Powertrains, considéré comme le meilleur motoriste de la saison 2026.

Le constructeur allemand prévoyait initialement d’introduire cette nouvelle spécification de son turbo lors du Grand Prix des États-Unis, en octobre. Mais les développements n’ayant pas été achevés à temps, Mercedes avait finalement préféré reporter son introduction.

La nouvelle version sera donc disponible ce week-end à Las Vegas, même si les gains attendus restent modestes. C’est pourquoi seul le champion du monde Andrea Kimi Antonelli devrait en bénéficier sur sa W17.

Mercedes privilégie la position de Russell sur la grille

Le choix de ne pas équiper George Russell de cette évolution répond avant tout à des considérations sportives. Le Britannique a déjà dépassé son quota de composants moteur autorisés pour la saison 2026, après plusieurs problèmes de fiabilité qui ont contribué à compromettre ses chances de titre face à Antonelli.

L’installation de cette nouvelle spécification entraînerait donc automatiquement une pénalité sur la grille de départ, un risque que Mercedes ne souhaite pas prendre compte tenu du faible gain de performance attendu.

Toto Wolff, directeur de Mercedes, a expliqué cette décision en détaillant les objectifs de son équipe pour le week-end américain.

"Nous disposerons d’une nouvelle spécification du turbo autorisée dans le cadre de l’ADUO à partir de ce week-end. Il s’agit avant tout de valider ce développement dans les conditions réelles d’un week-end de course, les gains de performance attendus étant relativement faibles."

"Nous prévoyons de l’utiliser avec Kimi, tandis que pour George, notre priorité est de préserver sa position sur la grille, car le gain de performance serait probablement trop limité pour justifier une pénalité."

Le Britannique occupe actuellement la troisième place du classement des pilotes avec 262 points, à 17 longueurs de Max Verstappen, deuxième sur sa Red Bull, et avec une seule unité d’avance sur Lewis Hamilton, désormais chez Ferrari.

Si Russell a relativisé l’importance de terminer vice-champion du monde, Mercedes entend bien conclure cette saison en plaçant ses deux pilotes aux deux premières places du classement général.

Wolff veut terminer la saison sur une dynamique positive

Déjà assurée des deux titres mondiaux, l’écurie allemande ne considère pas pour autant sa saison comme terminée. Toto Wolff insiste sur la nécessité de continuer à développer la W17 et de tirer profit des trois derniers Grands Prix pour préparer la suite.

"Remporter les deux championnats du monde a été un accomplissement incroyable et nous avons pris le temps de célébrer cela. Mais il reste encore beaucoup de choses que nous voulons accomplir cette saison, et il est maintenant temps de retourner au travail. Nos objectifs sont clairs : aider George à terminer le plus haut possible au championnat des pilotes, finir l’année sur une bonne dynamique et continuer à exploiter davantage de performance de la voiture. Il reste du travail à accomplir dans ce domaine, et les trois dernières courses nous offrent trois nouvelles occasions d’apprendre et de progresser."

Mercedes aborde notamment Las Vegas avec de bons souvenirs, après avoir déjà connu la victoire sur le circuit urbain tracé autour du célèbre Strip. Un rendez-vous que Wolff considère également comme l’un des symboles de l’expansion de la Formule 1 aux États-Unis.

"Las Vegas représente donc un bon prochain défi. Cette course s’est imposée remarquablement vite comme l’un des plus grands événements de la Formule 1 et constitue un excellent exemple de la croissance de notre sport aux États-Unis. Avec le Strip en toile de fond, il n’existe rien de comparable dans le calendrier. Nous savons ce que cela fait de gagner là-bas et nous aimerions certainement revivre cette expérience."

Après le rendez-vous américain, la Formule 1 doit rejoindre le Moyen-Orient pour les deux dernières manches de la saison, au Qatar puis à Abu Dhabi. Malgré les incertitudes qui ont entouré ces épreuves, Wolff se réjouit que le championnat puisse finalement se conclure conformément au calendrier prévu.

"Après Las Vegas, nous avons hâte de nous rendre au Moyen-Orient pour le Qatar et Abu Dhabi. Beaucoup de travail a été réalisé en coulisses et il faut saluer la Formule 1 et la FIA pour avoir veillé à ce que nous puissions terminer la saison comme prévu. Nous aimons toujours courir dans cette région et nous y recevons un soutien incroyable. Les deux circuits présentent des défis très différents, ce qui nous donne encore beaucoup de choses à apprendre, et nous sommes impatients de terminer l’année devant ces supporters."

Las Vegas, un défi particulier pour la gestion de l’énergie

Au-delà de l’introduction de son nouveau turbo, Mercedes devra composer avec les caractéristiques très particulières du circuit de Las Vegas. Ses longues lignes droites, ses virages rapides et ses températures nocturnes relativement basses en font un rendez-vous exigeant, notamment avec les groupes propulseurs de nouvelle génération.

Frederik Vesti, troisième pilote de Mercedes, souligne ainsi la difficulté de trouver rapidement ses repères sur ce tracé urbain, où la proximité des murs peut compliquer la lecture des trajectoires.

"Las Vegas est un circuit assez intéressant, avec de longues lignes droites combinées à des virages vraiment rapides. Les murs peuvent masquer les points de corde à certains endroits, ce qui rend le tracé assez difficile et signifie qu’il faut un peu de temps pour prendre confiance et s’habituer à la piste."

La gestion de l’énergie électrique constituera également un enjeu majeur, particulièrement sur l’une des plus longues lignes droites du calendrier.

"Il possède également l’une des plus longues lignes droites du calendrier, donc la gestion de l’énergie sera intéressante. On peut manquer d’énergie pendant une grande partie du tour, ce qui signifie que les pilotes devront optimiser la manière dont ils déploient l’énergie de la batterie. Les conditions ajoutent aussi un autre facteur, avec des températures qui chutent assez rapidement à mesure que la soirée avance."

Pour Vesti, le secteur intermédiaire représente l’une des principales zones où les pilotes peuvent faire la différence, mais également l’un des endroits où une erreur peut coûter très cher.

"L’une des plus grandes possibilités de gagner du temps pour les pilotes se situe dans le secteur intermédiaire qui mène à la ligne droite principale. Il faut vraiment s’engager à fond dans les virages rapides et, avec les murs aussi proches, il est facile de commettre une erreur. Dans l’ensemble, cependant, courir à Las Vegas offre toujours un grand spectacle, aussi bien pour les fans que pour les pilotes, donc j’ai hâte d’y être."

Mercedes espère ainsi profiter du week-end pour confirmer sa compétitivité sur un tracé atypique, tout en recueillant de précieuses données sur son nouveau turbo. Une évolution dont l’intérêt immédiat reste limité, mais qui doit permettre au constructeur allemand de valider ses derniers développements en conditions de course.