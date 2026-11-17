Ferrari aborde le Grand Prix de Las Vegas avec l’objectif de maximiser ses performances lors du dernier enchaînement de trois courses de la saison 2026. Sur un circuit urbain caractérisé par de très longues lignes droites, de gros freinages et des températures nocturnes particulièrement basses, Frédéric Vasseur estime que la gestion des pneumatiques sera l’une des principales clés du week-end. La Scuderia devra également adapter son programme du vendredi puisque Lewis Hamilton cédera sa SF-26 à Dino Beganovic lors de la première séance d’essais libres. Le jeune Suédois effectuera ainsi sa quatrième apparition de la saison au volant d’une Formule 1.

Le championnat du monde de Formule 1 entame sa dernière ligne droite avec le Grand Prix de Las Vegas, première étape d’un ultime triptyque qui conduira ensuite les équipes au Qatar puis à Abu Dhabi.

Pour Ferrari, ce rendez-vous américain représentera une nouvelle occasion de chercher à exploiter pleinement le potentiel de la SF-26, sur un tracé dont les caractéristiques imposent une préparation particulièrement minutieuse.

Las Vegas accueillera également le dernier Grand Prix de la saison disputé sur un circuit urbain, avant les deux dernières manches du championnat.

Comme lors des éditions précédentes, la course se déroulera le samedi soir, avec un départ prévu à 20h heure locale, soit 5h du matin dimanche en France métropolitaine.

Ferrari alignera bien sur Charles Leclerc et Lewis Hamilton pour le week-end mais un troisième pilote prendra le volant lors des essais libres. Dino Beganovic, pilote de réserve et de développement de la Scuderia, remplacera en effet Hamilton pendant la première séance d’essais libres.

Un circuit rapide où les freinages offrent des opportunités

Le Las Vegas Strip Circuit a fait son apparition au calendrier en 2023, marquant le retour de la Formule 1 dans la ville du Nevada après 41 années d’absence. La précédente visite du championnat remontait à l’époque où les monoplaces évoluaient sur un tracé aménagé autour du parking du Caesars Palace.

Le circuit actuel propose une configuration très différente, avec un parcours de 6,201 kilomètres qui emprunte notamment le célèbre Strip. Il se distingue avant tout par ses longues lignes droites, entrecoupées de portions plus lentes et techniques.

Dès le premier virage, les pilotes doivent négocier une importante zone de freinage qui constitue l’une des principales opportunités de dépassement du tour. Ils abordent ensuite une succession de virages à basse vitesse avant de rejoindre les sections les plus rapides du tracé.

Après les virages 10 et 12, les monoplaces accélèrent vers une ligne droite de 1,9 kilomètre qui longe le Strip, où elles atteignent leurs vitesses maximales. Cette portion s’achève par un freinage particulièrement appuyé avant l’enchaînement des virages 14, 15 et 16. La course sera disputée sur 50 tours, ce qui représentera une distance totale légèrement supérieure à 310 kilomètres.

Pour Ferrari, l’enjeu sera de trouver un compromis efficace entre la vitesse de pointe nécessaire dans les longues lignes droites et la stabilité indispensable dans les zones de freinage et les sections techniques.

Au-delà des caractéristiques du tracé, les conditions météorologiques joueront un rôle important dans le déroulement du Grand Prix. Située dans le désert de Mojave, Las Vegas connaît des températures particulièrement basses à cette période de l’année, notamment après le coucher du soleil.

Les qualifications et la course se déroulant de nuit, les équipes devront composer avec une piste froide et des pneumatiques parfois difficiles à amener dans leur fenêtre optimale de fonctionnement. Cette problématique peut affecter aussi bien les performances sur un tour que la régularité des relais en course.

L’édition 2025 avait également démontré que les conditions pouvaient réserver des surprises, puisque la pluie avait compliqué les qualifications et imposé l’utilisation des pneus intermédiaires. Les choix stratégiques ont par ailleurs évolué d’une année à l’autre. En 2024, la plupart des équipes avaient privilégié une stratégie à deux arrêts, tandis qu’en 2025, une stratégie à un seul arrêt, avec un passage des pneus Medium aux pneus durs, s’était révélée efficace.

Vasseur insiste sur l’importance de la préparation

Frédéric Vasseur considère que Ferrari devra particulièrement soigner sa préparation pour répondre aux contraintes du circuit américain.

"Le Grand Prix de Las Vegas marque le début du dernier enchaînement de trois courses de la saison. Le circuit urbain du Strip possède des caractéristiques très particulières, avec de longues lignes droites, de grosses zones de freinage et la difficulté supplémentaire de rouler à des températures très basses, ce qui signifie qu’il sera essentiel de placer les pneus dans leur bonne fenêtre de fonctionnement."

Le Français précise que ces paramètres ont occupé une place importante dans le travail effectué en amont du week-end.

"Nous savons que ces éléments sont importants pour la performance et nous nous sommes concentrés dessus dans notre préparation. Comme toujours, la priorité sera de tirer le meilleur parti de chaque phase du week-end et de maximiser le résultat pour l’équipe."

Dino Beganovic remplacera Hamilton lors des EL1

La Scuderia devra néanmoins composer avec une particularité dans son programme d’essais, puisque Lewis Hamilton ne participera pas à la première séance. Ferrari a confirmé que Dino Beganovic prendrait le volant de la SF-26 de Lewis Hamilton pendant les premiers essais libres du Grand Prix de Las Vegas.

Le Suédois, qui occupe les fonctions de pilote de réserve et de développement au sein de l’équipe, disputera ainsi sa quatrième séance d’EL1 de la saison.

Cette nouvelle apparition lui permettra de poursuivre son apprentissage au volant d’une Formule 1 actuelle, tout en contribuant au programme technique de Ferrari.

Beganovic a déjà préparé ce rendez-vous au simulateur, où il a pu découvrir les principales caractéristiques du Las Vegas Strip Circuit.

"J’ai piloté sur ce circuit au simulateur et c’est un très beau tracé, donc j’ai vraiment hâte de le découvrir en conditions réelles, de rouler sur le Strip et de piloter dans l’obscurité. Ce ne sera pas un défi facile pour moi en tant que débutant, puisque je vais découvrir ce circuit urbain pour la première fois, mais je suis impatient de le relever."

Le jeune pilote devra rapidement trouver ses repères dans un environnement où les murs sont proches et où les zones de freinage demandent une grande précision. Il aura également pour mission de récolter des données utiles au développement de la SF-26 et à la préparation du reste du week-end.

Malgré les précédentes opportunités dont il a bénéficié cette saison, Dino Beganovic assure que chaque apparition au volant d’une Ferrari de Formule 1 conserve une dimension particulière.

"C’est toujours très spécial, particulièrement de travailler étroitement avec l’équipe, d’enfiler cette combinaison rouge et de remonter dans la voiture. C’est un rêve à chaque fois que je le fais. C’est une occasion extraordinaire de contribuer au travail de l’équipe, de recueillir des données précieuses, puis de ramener cette expérience au simulateur. Rester affûté et piloter une Formule 1 avec Ferrari est toujours quelque chose d’extrêmement spécial."

Au-delà de l’expérience sportive, le Grand Prix de Las Vegas constituera également une découverte personnelle pour Dino Beganovic. Le pilote suédois n’avait encore jamais eu l’occasion de se rendre dans la ville du Nevada.

"Je ne suis encore jamais allé à Las Vegas, donc je suis impatient de découvrir la ville pour la première fois, particulièrement de nuit avec toutes les lumières et le Strip. Je vais essayer d’en profiter autant que possible, tout en restant concentré sur le fait de faire du bon travail et de mener notre programme à bien."