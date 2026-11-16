Hamilton transforme la fin de saison en laboratoire pour la Ferrari de 2027

Lewis Hamilton ne fait pas de sa position finale au championnat du monde des pilotes une priorité pour cette fin de saison 2026. Le septuple champion du monde préfère concentrer ses efforts sur un objectif collectif : permettre à Ferrari de terminer deuxième du championnat des constructeurs et préparer une monoplace plus compétitive pour 2027. Satisfait des qualités du châssis de la Scuderia, le Britannique estime néanmoins que le déficit de performance de son unité de puissance dans les lignes droites constitue le principal obstacle à franchir. Il souhaite donc profiter des dernières courses pour travailler avec les ingénieurs sur les évolutions nécessaires, sans sacrifier les points forts de la voiture actuelle.

Alors que la saison 2026 touche à sa fin, Lewis Hamilton a clairement défini ses priorités. Pour le pilote Ferrari, terminer deuxième, troisième ou quatrième du championnat du monde des pilotes ne représente pas un objectif suffisamment important pour détourner son attention des ambitions de la Scuderia.

Interrogé sur l’importance d’une éventuelle deuxième place au classement individuel, le Britannique a expliqué que seule la conquête du titre mondial constituait véritablement une finalité à ses yeux.

"Je ne dirais pas que cela ne signifie rien, mais ce n’est pas quelque chose sur lequel je me concentre. Je pense que remporter le championnat pilotes est la seule chose qui compte vraiment pour chacun d’entre nous", a déclaré Hamilton.

Dans sa situation actuelle, il estime que les intérêts de Ferrari doivent passer avant ses ambitions personnelles au classement.

La deuxième place du championnat des constructeurs représente notamment un enjeu majeur pour l’équipe italienne, qui cherche à confirmer les progrès réalisés cette année après une campagne 2025 particulièrement décevante.

"Peut-être que d’autres personnes accordent de l’importance aux autres positions, mais mon seul objectif est de m’assurer que nous décrochions la deuxième place du championnat des constructeurs, parce que je pense que l’équipe le mérite. Ce serait une énorme progression par rapport à l’année dernière, et c’est vraiment quelque chose sur lequel nous pourrons construire pour l’année prochaine."

Ferrari est en tout cas en très bonne position de réussir ce pari dès ce week-end à Las Vegas, avec de très fortes probabilités d’y parvenir (à lire ici).

Hamilton transforme les dernières courses en séances d’essais pour 2027

Au-delà du résultat collectif, le Britannique considère que les derniers Grands Prix de 2026 doivent également servir à préparer la saison prochaine.

Son approche consiste à exploiter chaque occasion de roulage pour mieux comprendre le comportement de la monoplace et orienter le développement de sa remplaçante.

La priorité n’est donc pas uniquement de maximiser les performances immédiates, mais aussi de recueillir des informations utiles pour les ingénieurs.

"En ce qui concerne le fait de terminer deuxième, troisième ou quatrième au championnat pilotes, comme on veut terminer premier, je ne pense pas du tout à ça pour les trois dernières courses."

"Pour être honnête, il s’agit vraiment de se concentrer sur... J’utilise vraiment ces dernières courses comme un banc d’essai pour la voiture de l’année prochaine."

Le pilote Ferrari explique consacrer une partie importante de son travail aux échanges avec les responsables techniques de l’équipe.

"Je passe du temps à discuter avec notre responsable de l’aérodynamique, à parler de la dynamique du véhicule, des domaines dans lesquels nous pouvons améliorer cette voiture, de la manière dont nous pouvons conserver les qualités du châssis, par exemple, qui a été excellent cette année, et de la façon dont nous pouvons passer à un niveau supérieur l’année prochaine sans perdre aucun des points forts que nous avons sur la voiture cette année."

"C’est mon seul objectif actuellement", a-t-il insisté en évoquant le travail de l’équipe.

Le moteur Ferrari, principal chantier pour 2027

Parmi les points que Hamilton souhaite voir progresser, les performances de l’unité de puissance occupent une place essentielle.

Le Britannique estime que Ferrari a particulièrement souffert cette saison de son manque de compétitivité dans les lignes droites face à Red Bull et aux équipes équipées d’un moteur Mercedes.

Ce déficit a limité les possibilités de la Scuderia, même lorsque les qualités de son châssis lui permettaient de se montrer performante dans d’autres portions des circuits. Pour Hamilton, il s’agit du principal domaine dans lequel Ferrari doit réaliser des progrès en vue de 2027.

"Ce que je souhaite ? M’assurer que nous ayons la bonne configuration de freinage pour l’année prochaine, m’assurer que nous disposions d’un moteur capable de rivaliser avec les autres, parce que c’est finalement le seul domaine dans lequel je dirais que nous avons été en retrait cette année, alors que nous avons bénéficié d’une excellente fiabilité."

"Si nous avions pu rivaliser avec Red Bull et celles équipées d’un moteur Mercedes dans les lignes droites, nous nous serions battus un cran plus haut."

"Cela pourrait se produire l’année prochaine, et c’est pour cela que nous travaillons."