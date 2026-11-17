Christian Horner a livré un témoignage surprenant sur les dernières années de son règne à la tête de Red Bull Racing. Alors que l’écurie autrichienne dominait outrageusement la Formule 1 avec Max Verstappen, son directeur d’équipe traversait paradoxalement une période de profond mal-être. Dans un entretien accordé au podcast High Performance, le Britannique reconnaît avoir ressenti un immense soulagement au moment de son éviction en juillet 2025, malgré la tristesse de quitter une structure qu’il avait dirigée pendant deux décennies.

Christian Horner a quitté Red Bull Racing en juillet 2025, après 20 années passées à la tête de l’écurie basée à Milton Keynes. Son départ, intervenu dans un contexte de tensions internes et de bouleversements au sein de la direction, a ensuite été officialisé par un accord conclu en septembre de la même année.

Si cette séparation a marqué la fin d’une longue période de succès en Formule 1, l’ancien directeur d’équipe révèle aujourd’hui qu’il ne vivait plus son quotidien chez Red Bull de la même manière qu’à ses débuts.

Plus surprenant encore, ce malaise ne s’est pas limité aux derniers mois précédant son licenciement. Il était déjà présent lorsque l’équipe dominait le championnat avec Max Verstappen, notamment pendant la saison 2023, marquée par une suprématie presque totale.

Interrogé dans le podcast High Performance sur le soulagement qu’il avait ressenti en quittant Red Bull, Horner a expliqué que l’environnement dans lequel il évoluait avait progressivement changé.

"Je pense qu’évidemment, les tensions s’étaient accrues, les choses avaient changé, et tout semblait très, très différent de ce que j’avais connu lorsque j’étais arrivé dans ce sport, dans cette équipe", a-t-il confié.

Horner est notamment revenu sur les instants qui ont suivi la réunion au cours de laquelle son départ lui a été annoncé.

Alors qu’il venait de perdre le poste qu’il occupait depuis deux décennies, sa première réaction n’a pas été uniquement celle de la tristesse ou de la colère.

"Quand je suis monté dans la voiture, après avoir quitté cette réunion, j’ai appelé Geri, ma femme, pour lui expliquer ce qui s’était passé, et on a simplement l’impression qu’un poids énorme vient presque de nous être retiré des épaules."

Ce sentiment de libération s’est accompagné d’une profonde émotion.

Sur le trajet du retour vers son domicile, en empruntant l’autoroute M40, Horner a commencé à réfléchir à ce que représentaient réellement ses dernières années chez Red Bull.

"C’était incroyablement triste et, alors que je remontais la M40 pour rentrer chez moi, j’ai eu l’occasion de réfléchir un peu. Mais si je suis vraiment honnête avec moi-même, et si vous parliez à ma femme, il y a eu une période où nous gagnions énormément, et elle m’a dit : ’Je ne t’ai jamais vu aussi malheureux.’", a révélé Horner.

Un constat particulièrement frappant au regard des résultats obtenus par Red Bull à cette époque.

La période évoquée par Horner correspond notamment à la domination de Red Bull en 2023, lorsque Max Verstappen et son équipe avaient écrasé la concurrence.

Sportivement, l’écurie connaissait alors l’une des périodes les plus fructueuses de son histoire.

Pourtant, derrière cette réussite, Horner explique qu’il éprouvait un sentiment de vide, comme si l’accomplissement de ses objectifs ne suffisait plus à compenser les difficultés rencontrées au quotidien.

"C’est presque comme lorsqu’on arrive au sommet de la montagne et qu’on réalise qu’il n’y a rien."

"C’était un peu ce sentiment-là, avec évidemment une pression énorme dans un sport qui bénéficie aussi d’une telle exposition médiatique."

Cette contradiction entre les résultats en piste et son état d’esprit personnel s’explique, selon lui, par la transformation progressive de l’environnement interne de Red Bull.

La mort de Dietrich Mateschitz, en octobre 2022, apparaît notamment comme un tournant majeur.

Le cofondateur de la marque autrichienne avait joué un rôle central dans le développement de Red Bull Racing et dans la stabilité de sa direction.

Sa disparition a laissé un vide au sommet de l’organisation, dans un contexte où différentes factions auraient commencé à se former au sein de l’entreprise.

Selon les informations rapportées à l’époque, cette nouvelle répartition des pouvoirs aurait favorisé l’apparition de tensions entre plusieurs camps, alors même que l’écurie continuait à accumuler les victoires en Formule 1.

Interrogé sur la manière dont il pouvait éprouver un tel mal-être pendant une période aussi victorieuse, Horner a directement évoqué les conséquences de la disparition de Mateschitz.

"Je pense que tout est relatif, et cela s’applique à énormément d’aspects différents de la vie", a-t-il expliqué.

"Si vous êtes heureux avec vous-même, si vous êtes heureux dans votre travail, alors tout devient simplement plus facile."

Or, selon Horner, les changements intervenus après octobre 2022 ont profondément modifié la manière dont Red Bull fonctionnait.

"Et il y a eu énormément de changements, évidemment au sein de l’équipe, dans l’ensemble de l’entreprise, puis différentes pressions qui ont commencé à apparaître autour de la question de savoir à quoi allait ressembler ce nouveau monde après la disparition du fondateur, Dietrich Mateschitz."

Pour Horner, cette évolution était inévitable, tant le rôle joué par Mateschitz avait été déterminant dans le fonctionnement de Red Bull.

"Inévitablement, tout allait être différent à partir de ce moment-là. Et au lieu de pouvoir se concentrer uniquement sur la course, soudain, votre énergie et votre attention sont absorbées par la gestion d’autres éléments, d’autres relations et de la politique interne, ce qui arrive inévitablement dans beaucoup d’organisations."

Pourquoi les équipiers de Verstappen ont tant souffert

Concernant Max Verstappen, Horner a bien voulu en dire plus sur les claques que le Néerlandais donnait à ses équipiers, de quoi affirmer que le 2e baquet était maudit. Tout dérive du style de pilotage du quadruple champion du monde, qui exige donc des monoplaces bien spécifiques en termes de comportement.

"Max est extrêmement exigeant quant à ce qu’il attend, et il possède des capacités hors du commun."

"Il réclame toujours plus de train avant, et il est capable de gérer tout ce que fait le train arrière pour atteindre cet objectif."

"Inévitablement, le département ingénierie, les outils et les axes de développement s’orientent vers la création de cette caractéristique spécifique, que d’autres pilotes ont trouvée difficile à maîtriser."

Horner reconnait aussi des fautes de la part de Red Bull dans la gestion de ces jeunes pilotes placés aux côtés de Verstappen. Il rejette directement la responsabilité sur le Dr Helmut Marko.

"Certains de ces pilotes arrivaient trop tôt ; je n’étais pas totalement en phase avec la vitesse à laquelle ils étaient intégrés à Red Bull Racing, mais il existait une volonté ferme de puiser exclusivement dans le vivier de jeunes pilotes Red Bull."

"On pouvait voir qu’ils ressentaient cette pression. Pour Pierre Gasly, par exemple, je me souviens qu’il a été rattrapé et dépassé d’un tour en Autriche, puis au Grand Prix de Hongrie, deux courses de suite ; il était totalement brisé à ce moment-là."

"D’un côté, ce que faisait Red Bull était extrêmement généreux, mais la mise en œuvre s’avérait assez brutale : on était la coqueluche du moment, jusqu’au jour où l’on ne l’était plus."