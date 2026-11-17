Cadillac F1 a à son tour dévoilé une livrée spéciale pour le Grand Prix de Las Vegas, qui se disputera ce week-end dans les rues de la capitale mondiale du divertissement. Inspirée des lumières du célèbre Strip, cette décoration éphémère constitue la quatrième livrée particulière présentée par le constructeur américain depuis ses débuts en Formule 1 cette saison. Une manière de célébrer une nouvelle course à domicile, tout en rendant hommage aux efforts déployés pour bâtir une écurie entièrement nouvelle.

Après avoir déjà proposé des décorations spécifiques à Miami et Austin, ses deux autres rendez-vous à domicile, ainsi qu’à Silverstone lors du week-end du 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, Cadillac poursuit donc cette tradition à Las Vegas.

Cette nouvelle livrée (d’autres photos sont disponibles sous l’article) puise directement son inspiration dans les illuminations du Strip, l’une des artères les plus célèbres de la ville, qui constitue également une portion majeure du circuit emprunté par les Formule 1.

Au-delà de son aspect esthétique, Cadillac souhaite toutefois donner une signification plus profonde à cette décoration. L’équipe explique que son design translucide et résolument technologique invite les supporters à découvrir ce qui se cache derrière l’apparence extérieure de la monoplace.

Selon l’équipe, cette livrée "au design translucide et tourné vers la technologie invite les fans à regarder sous la surface", tout en constituant "un hommage plus profond aux personnes, à la détermination et à l’ingéniosité américaine qui ont rendu possible l’effort monumental de Cadillac pour construire une équipe de Formule 1 à partir de zéro".

Une première saison toujours sans point pour Cadillac

Cette célébration intervient alors que Cadillac poursuit son apprentissage de la Formule 1. Devenue la onzième équipe du plateau en 2026, la structure américaine a dû relever de nombreux défis pour mettre en place son organisation et développer sa première monoplace.

Les difficultés rencontrées depuis le début de la saison se reflètent dans les résultats sportifs. À trois Grands Prix de la fin du championnat, Cadillac n’a toujours pas inscrit le moindre point au classement constructeurs.

Son meilleur résultat reste une 13e place obtenue par Valtteri Bottas lors du Grand Prix de Chine, un classement qui illustre le chemin qu’il reste à parcourir pour permettre à la nouvelle équipe de se rapprocher régulièrement de la zone des points.

Avec cette quatrième livrée spéciale de l’année, Cadillac entend néanmoins profiter de l’exposition médiatique offerte par Las Vegas pour mettre en avant son identité américaine et le travail accompli depuis son arrivée sur la grille. Un rendez-vous particulièrement symbolique pour une équipe qui cherche encore à décrocher ses premiers points en Formule 1.

A noter qu’Aston Martin F1 a également dévoilé une livrée spéciale hier, suivie par l’annonce de celle de Williams F1. Alpine F1 a aussi confirmé - sans la montrer - une A526 avec plus de rose pour BWT. Et ce n’est probablement pas fini !