’Une perte pour la F1’ : Norris réagit à la menace Verstappen

Les spéculations autour d’un possible départ anticipé de Max Verstappen continuent d’agiter le monde de la Formule 1. Mais du côté de Lando Norris, on préfère relativiser la menace, tout en reconnaissant qu’un tel scénario représenterait une perte majeure pour la discipline.

Depuis le début de saison, le quadruple champion du monde n’a jamais caché son agacement face aux nouvelles règles techniques, notamment celles imposant une répartition 50/50 entre moteur thermique et énergie électrique. Un mécontentement que certains attribuent aussi aux difficultés rencontrées par Red Bull Racing, dont la monoplace peine à se montrer compétitive, reléguant Verstappen à une inhabituelle neuvième place au classement, déjà à 60 points du leader Kimi Antonelli après seulement trois Grands Prix.

Le principal intéressé assure toutefois que son discours serait identique même s’il se battait aux avant-postes. Un point de vue que Norris accueille avec respect, estimant que le Néerlandais a acquis une certaine légitimité au fil de sa carrière.

"Il a remporté quatre Championnats du monde, et il a toujours été comme ça, Il a gagné le droit de dire ce qu’il pense," rappelle le Britannique lors d’un point avec la presse à l’usine de Woking qui s’est tenu hier soir. "Ce n’est pas nouveau. Il a toujours été très franc sur ce qu’il pense, que l’on soit d’accord ou non, ou qu’il devrait le dire ou non. Il est lui-même, et c’est une très bonne façon de vivre sa vie."

Champion du monde en titre après avoir mis fin à la domination de Verstappen la saison passée, Norris ne cache pas qu’il regretterait son rival en piste : "Ce serait dommage pour le sport, une perte pour le sport si cela arrivait, parce qu’il est probablement l’un des meilleurs pilotes que vous verrez en Formule 1."

Au-delà du spectacle global, c’est aussi le défi sportif qui manquerait : "Oui ! Ce serait dommage pour nous, parce que même s’il nous rend la vie incroyablement difficile parfois, c’est toujours très amusant de courir contre lui. C’est toujours génial de se mesurer à quelqu’un qui a remporté quatre titres. On a toujours envie d’affronter les meilleurs au monde, et il en fait clairement partie, donc oui, ce serait une perte pour le sport."

Un regard aussi tourné vers l’avenir et d’autres disciplines

Norris évoque également avec intérêt les apparitions récentes de Verstappen en GT, alors que ce dernier prépare notamment les 24 Heures du Nürburgring.

"Honnêtement, j’ai aussi pris du plaisir à regarder les GT. Si cela me donne l’occasion d’aller le voir dans d’autres catégories, c’est aussi une bonne chose pour moi."

Le pilote McLaren replace aussi le débat dans un contexte plus large, celui de l’évolution des monoplaces.

"Il a aussi piloté certaines des meilleures voitures que l’on ait vues. Je pense que c’est relatif pour les autres, parce que quand on voit les nouveaux arrivants, pour qui c’est la première année en Formule 1, ils disent : ’Ces voitures sont incroyables’."

"Mais pour ceux qui ont piloté les voitures de l’an dernier et celles d’avant, on a des points de comparaison, et tout devient relatif pour tout le monde."

Malgré les rumeurs, Norris reste sceptique quant à un départ imminent.

"J’espère que les choses vont s’améliorer. J’ai aussi vu qu’il a dit vouloir gagner un cinquième championnat du monde, donc je suis sûr qu’il restera plus longtemps que ce que certains pensent."

Piastri partage le constat

Son coéquipier Oscar Piastri partage cette analyse et souligne lui aussi l’impact qu’aurait un départ de Verstappen à ce stade de sa carrière.

"Ce serait dommage si cela finissait par arriver," confie l’Australien. "Il est clair que la Red Bull ne semble pas être la voiture la plus compétitive pour le moment, mais les règles sont encore en cours d’ajustement. Elles ont nécessité beaucoup de travail et sont clairement plus complexes."

"Ce serait une perte pour le sport de perdre Max, surtout à ce stade de sa carrière. Ce serait une grosse perte pour la discipline dans son ensemble."

"Pour nous, en tant que pilotes, nous voulons affronter les meilleurs et essayer de nous mesurer à eux."

Un constat qui ne fait guère débat au vu du palmarès du Néerlandais.

"Max a montré son calibre ces dix dernières années, et je pense que sur les cinq ou six dernières, il a été la référence. Donc pour tout le monde, ce serait vraiment dommage, et évidemment ce ne serait pas donner une bonne image pour la F1 que de le voir partir à cause des règles."