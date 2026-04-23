McLaren : Lambiase sera la clé d’une baisse de pression pour Stella

Le recrutement de Gianpiero Lambiase par McLaren continue de susciter de nombreuses spéculations dans le paddock. Face aux rumeurs évoquant un possible bouleversement de l’organigramme, notamment autour de Andrea Stella, le PDG Zak Brown a tenu à clarifier la situation lors d’un point avec la presse à l’usine tenu ce mercredi soir.

Officiellement, "GP", l’actuel responsable des opérations piste de Red Bull Racing rejoindra McLaren au plus tard en 2028 et occupera le poste de Chief Racing Officer, un bras droit dédié à l’équipe de course pour Stella. Mais certaines informations ont suggéré qu’il pourrait à terme devenir directeur d’écurie, tandis que Stella pourrait être tenté par un départ vers Ferrari.

Zak Brown balaie ces hypothèses en insistant sur la stratégie de stabilité mise en place.

"Oui, nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accueillir GP. Mon rôle est de m’assurer que nous avons de la stabilité et de la visibilité pour l’avenir. Je pense que nous avons beaucoup de personnes talentueuses qui ont une marge de progression. Son rôle sera axé sur les opérations en piste."

Le dirigeant américain en a profité pour détailler l’ampleur des responsabilités actuelles d’Andrea Stella pour justifier l’arrivée de Lambiase en supplément et non en remplacement.

"En réalité, Andrea a trois casquettes. On dit parfois qu’il en a deux, mais il en a en fait trois. Il est directeur d’écurie, il dirige l’équipe de course et il joue aussi un rôle important proche de celui de directeur technique. Évidemment, Peter Prodromou est le directeur technique officiel."

"Andrea est un peu la colle qui relie tout cela. Le rôle de directeur d’écurie a évolué au fil des années, et on voit désormais la plupart des équipes avec un PDG et un directeur d’écurie. Ces équipes sont devenues tellement grandes que si vous voulez exceller dans tous ces rôles, Andrea est tout à fait capable d’en assumer deux, mais lui en demander trois est une tâche énorme."

C’est précisément dans cette optique que l’arrivée de Lambiase prend tout son sens, afin de mieux répartir les responsabilités et renforcer la structure sportive de McLaren. Brown voit dans ce recrutement bien plus qu’un simple ajustement organisationnel.

"GP va arriver et jouer un rôle important à ce niveau-là [en tant que Chief Racing Officer]. Mon rôle est toujours de regarder à long terme pour identifier ceux qui peuvent s’inscrire dans la durée et évoluer dans le sport."

"Compte tenu de son expérience et de son âge, c’est quelqu’un qui, selon moi, peut rester longtemps chez McLaren et progresser."

De quoi mettre un terme, au moins temporairement, aux rumeurs de remaniement majeur, tout en confirmant la volonté de McLaren de se structurer pour viser durablement les sommets de la Formule 1.

Enfin, l’arrivée de Lambiase alimentant les spéculations concernant Max Verstappen, Brown a minimisé la possibilité de voir le Néerlandais rejoindre McLaren.

"Si je devais parier, je dirais que Max ira chez Mercedes."