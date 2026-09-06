Une F1 devenue trop facile pour les pilotes les plus âgés ?

La longévité des pilotes en Formule 1 et la durée de leurs contrats de plus en plus longs verrouillent de plus en plus le marché des transferts, d’année en année. Alors que Lewis Hamilton pourrait prolonger son aventure chez Ferrari jusqu’en 2028 voire même 2030 et que Fernando Alonso, déjà âgé de 45 ans, pourrait lui aussi poursuivre sa carrière au-delà de son contrat actuel avec Aston Martin, Ralf Schumacher estime que les règles modernes favorisent désormais les pilotes les plus âgés. Selon l’ancien pilote de Formule 1, la discipline n’impose plus les mêmes exigences physiques et les mêmes prises de risques qu’autrefois.

Hamilton pourrait ainsi être âgé de 43 ans au cours de la saison 2028 s’il venait à prolonger son contrat avec Ferrari jusque-là. Et 45 ans en 2030 s’il souhaite rester jusqu’à l’arrivée des V8 (au plus tard en 2031), comme il l’a confié. Alonso, de son côté, a déjà atteint les 45 ans et pourrait continuer au-delà de son engagement actuel avec Aston Martin.

Pour Schumacher, ce n’est cependant pas la compétitivité actuelle de Hamilton qui pose question. Le septuple champion du monde reste en effet en mesure de jouer les premiers rôles et figure toujours parmi les prétendants au titre.

"Il se bat actuellement pour le championnat du monde, cela ne fait aucun doute," a reconnu Schumacher, consultant F1 pour Sky Deutschland.

"Et Fernando Alonso semble sur le point de prolonger à nouveau son contrat. Nous aurons peut-être bientôt le prochain pilote de 50 ans en Formule 1."

Au-delà des cas individuels de Hamilton et Alonso, Schumacher remet donc en question l’évolution même de la Formule 1. À ses yeux, les monoplaces actuelles n’exigent plus autant des pilotes.

"La Formule 1 n’est tout simplement plus à la limite comme elle l’était auparavant," estime-t-il.

"Cela signifie que vous pouvez ne pas constamment piloter à la limite de vos capacités. Les freinages tardifs et la prise de risques sont devenus secondaires, et la gestion des ressources comme l’énergie ou les pneus est devenue primordiale."

La gestion des pneumatiques constitue, selon Schumacher, l’un des meilleurs exemples de cette transformation. Les pilotes doivent aujourd’hui préserver leurs gommes et gérer leur niveau de performance sur la durée, plutôt que de chercher en permanence à exploiter le potentiel maximal de leur monoplace.

"Avant, nous n’avions pas autant besoin de les préserver et de les gérer," souligne Ralf.

Un avantage pour les vétérans, au détriment des jeunes ?

Pour Schumacher, cette évolution contribue mécaniquement à faciliter la longévité des pilotes expérimentés. La réduction de la sollicitation physique et l’importance croissante de la gestion des ressources permettent aux vétérans de rester compétitifs plus longtemps, même lorsque leurs capacités physiques ne sont plus celles de leurs débuts.

L’ancien pilote Jordan et Williams ne critique toutefois pas directement cette situation sur le plan humain. Il reconnaît que les pilotes concernés peuvent naturellement profiter de cette évolution.

"Je suis heureux pour les gars que les choses soient organisées de cette manière aujourd’hui. Mais c’est tout de même un peu dommage."

Son principal regret concerne en réalité les conséquences potentielles pour la nouvelle génération. Plus les pilotes expérimentés restent longtemps en Formule 1, moins les opportunités se libèrent pour les jeunes talents issus des catégories inférieures.

"C’est évidemment un peu dommage pour la jeune génération," estime Schumacher.

"Je pense que nous devons trouver un juste milieu afin de ne pas perdre la prochaine génération."

Le débat trouve aussi un écho particulier auprès de Carlos Sainz. Le pilote Williams observe lui aussi les carrières prolongées de Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Nico Hülkenberg et estime que leurs performances démontrent qu’il est possible de rester compétitif en Formule 1 bien au-delà de 40 ans.

L’Espagnol se projette ainsi lui-même dans une carrière aussi longue que possible et ne ferme clairement pas la porte à une présence dans le championnat durant sa quarantaine.

"Pour le moment, oui. Je pense que je resterai en Formule 1 aussi longtemps que je le pourrai," a déclaré le pilote Williams.

"Je réalise à quel point j’ai de la chance de faire partie de ce sport. Lorsque je vais me coucher le soir, je me rappelle que je n’échangerais cela contre rien au monde. Donc rester en F1 jusqu’à 40 ans ou plus, je n’y vois aucun problème."