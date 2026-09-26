’Horner cherche du travail’ : Vasseur répond aux rumeurs Ferrari

Ferrari a quitté Bakou avec un résultat inférieur aux attentes, Charles Leclerc ayant reculé de la première ligne à la quatrième place dans une course où les limites du moteur ont particulièrement pesé dans les longues lignes droites. Mais au-delà des difficultés sportives, Fred Vasseur doit également composer avec une pression croissante autour de son avenir, alimentée par les déclarations de Christian Horner sur son intérêt pour Ferrari. Agacé de voir le sujet monopoliser les questions des médias alors que son équipe tente encore de se battre au championnat, Vasseur assure rester pleinement engagé dans sa mission à sept Grands Prix de la fin de saison.

"Forcément, quand on part en première ligne, finir quatrième avec Charles n’est pas l’objectif," dit Vasseur.

"Mais on est arrivé à Bakou en connaissant la situation au niveau du moteur, on savait que ce serait très très dur et ça l’a été."

"Surtout en bagarre, on perd vite une position par ligne droite au début avant de stabiliser le rythme. Le rythme en course n’était pas catastrophique face au problème moteur, loin s’en faut, mais à la lutte c’est beaucoup plus dur."

"Sur les deux prochains circuits, Sepang et Singapour, les lignes droites seront beaucoup plus courtes, ça va être à nous de faire un bon travail pour revenir dans le coup."

Vasseur a aussi été invité à réagir à nouveau aux rumeurs selon lesquelles Christian Horner pourrait le remplacer au poste de directeur de l’écurie Ferrari en F1.

Horner assure actuellement la promotion de son prochain livre tout en envisageant un retour à la compétition. Il a clairement fait savoir qu’il ne se contenterait pas d’un simple rôle de directeur d’équipe et qu’il visait une participation au capital d’une écurie après son départ de Red Bull en 2025.

Mais pour lui, dans ses dernières déclarations, "Ferrari est la plus grande marque de Formule 1. C’est le rêve. Et c’est sans doute le géant endormi de la Formule 1."

Le nom de Horner avait déjà été associé à Ferrari par le passé, alors qu’il était chez Red Bull, mais le transfert ne s’était pas concrétisé. Cependant, face aux difficultés rencontrées par Ferrari dans la course au titre en 2026, les médias italiens ont recommencé à critiquer Vasseur, qui a pris les commandes de l’équipe en 2023.

Réagissant publiquement pour la première fois à ces rumeurs, Vasseur n’a guère apprécié le type de questions posées, sans pour autant rejeter totalement l’idée d’un lien avec Horner.

"Nous ne travaillons pas dans une sérénité absolue, car la question se pose pour moi en premier lieu, mais aussi pour tout le monde dans l’équipe et pour les médias. 50 % des questions portent là-dessus, et c’est une situation un peu frustrante."

"Nous nous battons pour le championnat. Au bout du compte, on parle beaucoup de ce sujet et, pour les gars au garage, ce n’est pas la meilleure discussion à avoir, mais c’est ainsi."

"Ce n’est pas de mon ressort, Horner cherche du travail, tout le monde le sait, partout, mais que puis-je y faire ?"

"Je dois simplement essayer de faire de mon mieux pour faire avancer l’équipe, la tirer vers le haut et être meilleur qu’aujourd’hui, tout en passant du temps avec vous [les médias] car à chaque interview, vingt-cinq fois par jour, on revient sur ce sujet."

"Que puis-je faire ? Que puis-je dire ?"

Lorsqu’on lui a demandé s’il était pleinement investi, Vasseur a répondu : "Bien sûr, ce sport est ma vie, c’est mon métier, et j’essaie de faire de mon mieux. Je suis là pour faire mon travail, j’ai le meilleur métier du monde, et il reste encore sept courses à disputer."