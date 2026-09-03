Hamilton confirme qu’il ouvre la porte à une prolongation chez Ferrari

Alors que son contrat avec Ferrari court encore jusqu’à la fin de la saison 2027, Lewis Hamilton a confirmé les dernières rumeurs et laissé entendre qu’il pourrait poursuivre l’aventure avec la Scuderia au-delà de cette échéance. À l’approche du Grand Prix d’Italie, le septuple champion du monde n’a pas directement annoncé une prolongation, mais ses déclarations sur son avenir, son attachement à Ferrari et sa volonté de continuer à courir pendant encore plusieurs années sont très clairs.

À 41 ans, Hamilton dispose encore d’une saison garantie avec Ferrari, mais les discussions autour de son avenir commencent déjà à prendre de l’ampleur dans le paddock de Monza. Alors que Max Verstappen et Lando Norris ont récemment obtenu des contrats portant jusqu’en 2030, le Britannique a été interrogé sur ses propres perspectives.

Le pilote Ferrari a toutefois refusé de se laisser entraîner dans une discussion trop précise sur l’échéance de son contrat actuel.

"Il me reste encore une année à disputer, ce n’est donc pas le moment de me concentrer là-dessus."

Hamilton a néanmoins immédiatement laissé entendre que son histoire avec Ferrari pourrait ne pas s’arrêter au terme de la saison 2027. Le Britannique a notamment insisté sur le lien qu’il a désormais établi avec la Scuderia et sur son envie de poursuivre sa carrière pendant encore plusieurs années.

"Mais j’aime Ferrari, je me sens chez moi et j’ai l’intention de courir encore longtemps."

Une déclaration qui ouvre naturellement la porte à une présence du septuple champion du monde en 2028, voire au-delà. Hamilton est d’ailleurs allé encore plus loin en se projetant explicitement sur la prochaine évolution réglementaire de la Formule 1.

"Je pense que je serai encore ici avec les nouvelles règles des V8."

Hamilton a profondément transformé sa Ferrari

Cette volonté de poursuivre avec Ferrari intervient alors que la relation entre Hamilton et son équipe a considérablement évolué depuis une première saison particulièrement difficile. Après son arrivée à Maranello, le Britannique avait rapidement identifié plusieurs domaines dans lesquels il estimait que la monoplace devait évoluer afin de mieux correspondre à ses besoins.

Les premières demandes du septuple champion du monde n’avaient cependant pas immédiatement convaincu la Scuderia, qui s’était montrée prudente face à l’ampleur des changements envisagés.

"J’avais demandé des changements la saison dernière, mais l’équipe ne voulait pas en faire trop."

Hamilton explique que cette prudence était notamment liée au caractère inédit de certaines solutions qu’il souhaitait voir apparaître sur sa monoplace.

"L’idée les rendait nerveux. Ils n’étaient pas prêts pour les nouvelles caractéristiques : ils ne les avaient jamais introduites auparavant."

La situation a toutefois progressivement évolué, jusqu’à une transformation beaucoup plus importante de sa Ferrari. Hamilton détaille ainsi plusieurs éléments sur lesquels il a demandé des modifications afin d’obtenir une monoplace davantage adaptée à son pilotage.

"Petit à petit, j’ai tout changé : les freins, certains composants du châssis, les suspensions, la position du siège et la configuration de la direction."

Ces évolutions ne sont pas restées limitées à la monoplace de Hamilton. Interrogé sur le fait que Charles Leclerc ait finalement suivi une direction similaire dans le développement et les réglages de sa Ferrari, le Britannique a confirmé que cette évolution était initialement venue de ses demandes.

"Oui, cela venait de mon côté, ce qui nous permet de faire avancer le bateau dans la même direction."

Cette plus grande convergence entre les deux pilotes a accompagné une campagne 2026 nettement plus convaincante pour Ferrari. Hamilton a notamment remporté le Grand Prix d’Espagne à Barcelone et s’est replacé dans la lutte pour le titre mondial.

"Je crois toujours" au titre

Malgré un retard encore conséquent au championnat, Hamilton refuse donc de considérer ses chances comme nulles. Le Britannique compte actuellement 59 points de retard sur le leader, Kimi Antonelli, mais estime que sa progression lui permet de conserver de l’ambition.

"Absolument. J’ai 59 points de retard, mais je progresse et il reste encore beaucoup de courses à disputer."

Le septuple champion du monde reconnaît toutefois que la tâche sera particulièrement difficile dans une saison où Mercedes et ses pilotes ont également affiché une grande régularité.

"Ce ne sera pas facile, mais j’y crois toujours."

Hamilton doit également composer avec un autre sujet régulièrement évoqué depuis son arrivée chez Ferrari : son âge. À 41 ans, il est désormais l’un des pilotes les plus expérimentés du plateau, mais le Britannique rejette l’idée selon laquelle son âge constituerait nécessairement un handicap en matière de performances.

Il s’appuie notamment sur les données recueillies par ses ingénieurs concernant ses réflexes, alors que les temps de réaction sont évidemment essentiels au plus haut niveau du sport automobile.

"L’autre jour, j’étais en réunion et nous parlions des temps de réaction. Les miens sont toujours bons ! En fait, mes ingénieurs m’ont dit qu’ils étaient plus rapides que ceux de la plupart des jeunes."

"On dit qu’on ralentit à 40 ans : j’en ai 41. Bien sûr, il me faut plus de temps pour récupérer, mais aujourd’hui, j’ai beaucoup plus d’outils pour m’aider."