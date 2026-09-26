Leclerc est ’déçu’ de son résultat à Bakou mais explique pourquoi il s’y attendait

Charles Leclerc reconnait qu’il espérait mieux que sa quatrième place finale en course au GP d’Azerbaïdjan après s’être élancé en première ligne sur la grille. Mais le pilote Ferrari rappelle aussi que les essais du jeudi avaient montré les limites de la SF-26 en rythme de course, et que ce n’est pas une très grande surprise de voir Mercedes F1 et Red Bull dominer largement en tête.

Le manque de puissance du moteur, malgré l’évolution ADUO2, frustre le Monégasque, qui n’a pas pu se défendre comme il l’aurait aimé face à ses rivaux en début de course. Le fait d’être moins performant en course qu’en qualifications était aussi une déception.

"On espérait un peu mieux après hier mais on ne se voilait pas la face non plus, après les essais libres on savait qu’on était dans le dur. Même comparé à McLaren en rythme de course on était en dessous" explique Leclerc à Canal+.

"Red Bull et Mercedes étaient sur une autre planète par rapport à nous et ça s’est confirmé en course. On est déçus par le résultat final mais très honnêtement je ne pense pas qu’on pouvait faire mieux aujourd’hui."

"Dans les lignes droites c’est assez difficile pour nous, c’est difficile de défendre car on n’a pas la vitesse qu’on les autres. On doit travailler sur ça pour garder les positions, et c’est décevant car pour une fois la qualif se passe bien, et c’est en course qu’on galère."

L’important ce dimanche était de ne pas commettre d’erreur, ce qu’a réussi Leclerc, et il révèle en plus qu’il a été malade tout le week-end, ce qui ne l’a pas aidé à être au meilleur de sa forme et de sa concentration.

"C’est sûr qu’il faut rester concentré à 200 %, on ne peut jamais se permettre de perdre la confiance une seconde ou deux parce qu’on le paie très cher."

"Il fallait rester dedans toute la course et ce n’était pas facile car j’étais malade tout le week-end, même si ça va un peu mieux aujourd’hui. Mais je pense qu’on a fait la meilleure position possible."