Aston Martin F1 déroule avec succès une stratégie à deux abandons à Bakou

Désolé pour le titre ironique de cet article pour un nouveau double abandon d’Aston Martin F1 cette saison, mais la fiabilité est décidément catastrophique pour l’équipe d’Adrian Newey depuis l’arrivée de la dernière évolution du moteur Honda. Lance Stroll d’abord, puis Fernando Alonso ensuite, ont dû tous les deux arrêter la course de Bakou bien avant le drapeau à damier.

Fernando Alonso et Lance Stroll ont ainsi clôturé un week-end difficile pour Aston Martin.

Les deux pilotes avaient écopé de pénalités sur la grille de départ pour l’installation de nouveaux composants moteur, Alonso s’était qualifié 19e, devançant le principal rival de l’écurie, Cadillac.

En course, Stroll a abandonné au virage 15 lors du 7e tour, sur ordre de l’équipe, en raison d’un problème de pression d’eau, tandis qu’Alonso livrait une bataille acharnée face à Valtteri Bottas pour gagner une position.

À l’issue de ce duel, Alonso a été rappelé aux stands pour abandonner au 21e tour, marquant ainsi le quatrième double abandon de l’écurie cette saison, après ceux de Chine, de Barcelone et d’Italie.

"Malheureusement, nous avons dû abandonner car nous semblions perdre beaucoup de temps dans les lignes droites, nous devons donc approfondir l’analyse de ce problème," dit Alonso, confirmant un problème avec le moteur Honda.

"Nous savions que ce week-end ne serait pas très favorable pour nous, et cela s’est confirmé. C’est notre situation actuelle ; voyons si nous pouvons réaliser une meilleure performance en Malaisie."

Pour Lance Stroll, "nous avons rencontré un problème de pression d’eau, on m’a donc demandé d’arrêter la voiture."

"Ce fut une nouvelle semaine difficile, mais nous sommes conscients de la situation à laquelle nous faisons face cette année. Il n’y a pas grand-chose de positif à en retirer. L’objectif est désormais de résoudre ces problèmes pour les prochaines courses et de se projeter vers 2027."

Mike Krack, directeur de l’équipe en piste, n’est évidemment pas très souriant cette après-midi.

"Compte tenu de notre rythme sur ce circuit, il n’y avait pas grand-chose à espérer aujourd’hui. La course de Lance s’est terminée prématurément au huitième tour en raison d’un problème de pression d’eau ; nous lui avons demandé d’arrêter la voiture."

"Fernando a signalé des problèmes potentiels au niveau du groupe propulseur et perdait du temps dans les lignes droites avant d’abandonner au vingtième tour. Nous allons analyser la situation et nous remobiliser avant notre déplacement à Sepang la semaine prochaine."