Hamilton incapable de progresser à Bakou : ’je n’allais nulle part’

Lewis Hamilton a vécu un nouveau Grand Prix frustrant avec Ferrari à Bakou, terminant exactement là où il avait commencé, en sixième position, sans jamais disposer du rythme nécessaire pour véritablement progresser. Alors que Charles Leclerc a reculé de la deuxième à la quatrième place, le septuple champion du monde a surtout souffert pour faire fonctionner ses pneumatiques et reconnaît avoir passé une grande partie de la course à glisser, avant de réaffirmer malgré tout sa confiance envers Fred Vasseur dans un contexte de nouvelles spéculations autour de Christian Horner.

Ferrari pouvait nourrir de plus grandes ambitions au départ du Grand Prix d’Azerbaïdjan, notamment grâce à la deuxième position de Leclerc sur la grille.

Mais la course n’a pas permis à la Scuderia de concrétiser cette promesse. Le Monégasque a finalement terminé quatrième tandis que Hamilton, sixième au départ, a franchi la ligne à cette même position.

Le Britannique n’a jamais réellement été en mesure d’attaquer les pilotes qui le précédaient. Dans le même temps, il devait surveiller ses rétroviseurs et contenir ses poursuivants.

Hamilton a identifié un problème récurrent pendant l’ensemble du week-end : sa difficulté à faire fonctionner correctement les pneumatiques.

Malgré ses efforts pour générer de la température lors de leur préparation, le pilote Ferrari explique ne pas être parvenu à les placer dans leur bonne fenêtre de fonctionnement.

La situation s’est momentanément améliorée à la fin de son premier relais, lorsqu’il a enfin retrouvé des chronos comparables à ceux des pilotes devant lui. Mais son changement de pneus a immédiatement fait réapparaître le problème.

"De mon point de vue, cela a été une assez mauvaise course, je n’allais vraiment nulle part."

"Je ne pouvais pas suivre les gars devant et j’avais du mal à garder ceux qui étaient derrière à distance. Nous manquions simplement de rythme aujourd’hui."

"Globalement, pendant tout le week-end, je n’ai tout simplement pas réussi à faire fonctionner les pneus. J’ai zigzagué, zigzagué et encore zigzagué, mais les pneus ne voulaient tout simplement pas entrer dans leur fenêtre de fonctionnement."

"À la fin du premier relais, les pneus ont soudainement commencé à fonctionner et j’ai commencé à réaliser à peu près les mêmes chronos que tous ceux qui étaient devant."

"Puis nous sommes passés au train de pneus suivant et ils ne se sont jamais mis à fonctionner pendant tout le dernier relais de la course, donc je ne faisais que glisser."

Hamilton termine ainsi le Grand Prix à la même place que celle qu’il occupait sur la grille, au terme d’une course durant laquelle il n’a jamais semblé disposer des armes nécessaires pour viser beaucoup plus haut.

Le résultat lui permet néanmoins de conserver la troisième position au championnat du monde. Il compte désormais 103 points de retard sur Kimi Antonelli, toujours leader malgré sa cinquième place à Bakou, et se trouve à 37 unités de George Russell.

Hamilton maintient son soutien à Vasseur

Les difficultés rencontrées par Ferrari à Bakou interviennent également dans un contexte où la direction de l’équipe continue de faire parler. Christian Horner a récemment reconnu publiquement son intérêt pour Ferrari.

L’ancien directeur de Red Bull, évincé de son poste l’année dernière, cherche à revenir en Formule 1. Horner a notamment expliqué que Ferrari représentait la seule équipe pour laquelle il accepterait de retrouver un rôle de directeur sans obtenir parallèlement une participation au capital. Il a qualifié la possibilité de diriger la Scuderia de poste de ses rêves.

Cette déclaration publique a naturellement relancé les spéculations autour de la situation de Vasseur.

Interrogé après le Grand Prix d’Azerbaïdjan sur le bruit entourant Ferrari et sur sa confiance dans la trajectoire suivie par l’équipe sous la direction du Français, Hamilton a livré une réponse aussi courte que claire.

"Oui (je suis confiant)."

Invité ensuite à préciser s’il existait toujours une bonne unité au sein de Ferrari, le septuple champion du monde a acquiescé de la tête avant de répondre : "Oui."

Lorsqu’il lui a été demandé ce que Ferrari pouvait encore faire pendant les manches restantes, Hamilton a regardé de chaque côté avant de résumer sa réponse en deux mots : "Continuer à essayer."

Une réponse minimaliste qui correspond à l’issue d’un week-end difficile pour le Britannique...