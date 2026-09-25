Aston Martin F1 : Alonso satisfait de son pilotage, Stroll accable aussi l’aérodynamique

Aston Martin s’attendait à souffrir sur les longues lignes droites de Bakou et les qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan ont confirmé ces craintes. Fernando Alonso et Lance Stroll ont été éliminés dès la Q1, respectivement aux 19e et 21e places, avant même l’application de leurs pénalités pour changements d’éléments du groupe propulseur. Si l’Espagnol se montre satisfait de sa propre performance et des progrès réalisés sur l’équilibre de sa monoplace, les deux pilotes reconnaissent que le manque de puissance constitue un handicap majeur, auquel Stroll ajoute également un déficit d’appui aérodynamique.

Les caractéristiques du circuit urbain de Bakou ne correspondaient pas, sur le papier, aux rares points forts de l’Aston Martin. Sa très longue portion à pleine charge expose particulièrement les déficits de puissance et d’efficacité, tandis que les conditions venteuses rendent la monoplace encore plus délicate à exploiter entre les murs.

La hiérarchie des qualifications l’a confirmé, avec aucune Aston Martin en mesure de rejoindre la Q2.

Alonso a terminé la Q1 à la 19e place après avoir dû interrompre son ultime tentative.

"Les conditions venteuses ont rendu les choses délicates aujourd’hui, mais c’est typique ici à Bakou et c’était la même chose pour tout le monde. J’étais satisfait de ma performance et de l’équilibre général de la voiture aujourd’hui par rapport à hier."

"Nous perdons beaucoup de temps au tour dans les lignes droites et je pense donc que cela va rendre la course difficile pour nous. Nous allons essayer de continuer à progresser et d’en apprendre autant que possible sur la voiture pendant la course demain."

La situation est encore plus difficile du côté de Stroll, seulement 21e des qualifications. Le Canadien ne pointe pas uniquement un manque de puissance. Il considère également que l’Aston Martin souffre d’un déficit d’appui aérodynamique et décrit une monoplace difficile à piloter.

Contrairement à Alonso, qui a au moins constaté une amélioration de l’équilibre entre les deux journées, Stroll peine à trouver de véritables motifs de satisfaction après les qualifications.

"Nous sommes en difficulté avec la puissance ici, mais aussi avec l’appui aérodynamique. C’est la voiture que nous avons ; elle n’est pas facile à piloter."

"Nous essayons de tout mettre en place, mais il n’y a pas énormément de points positifs à retenir d’aujourd’hui. Nous allons partir du fond de la grille avec les pénalités, donc nous allons simplement devoir espérer que certaines opportunités se présentent à nous."

Les pénalités liées aux changements d’éléments du groupe propulseur condamnaient de toute façon les deux Aston Martin à reculer en fond de grille.

Mike Krack, le responsable d’Aston Martin, ne cherche pas à masquer la réalité : l’équipe savait avant même le début du week-end que Bakou constituerait un défi particulièrement important.

"Cela a été une Q1 animée, les deux pilotes ayant bien géré le trafic afin de pouvoir inscrire un tour propre. Ils ont effectué deux tentatives chacun, avec les pneus tendres, même si Fernando a dû abandonner sa dernière tentative."

"Nous avons terminé la séance en 19e position avec Fernando et en 21e avec Lance, mais les pénalités sur la grille [pour de nouveaux éléments du groupe propulseur] vont nous faire reculer au fond de la grille."

Cela devait de toute façon être un circuit difficile pour nous, mais nous ferons de notre mieux pour nous battre avec les voitures qui seront autour de nous demain."