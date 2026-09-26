’Ça ne devrait pas se produire’ : Briatore étrille un Colapinto ’maladroit’
La pénalité de l’Argentin a été révélée, son patron va "prendre des mesures"
Le double abandon d’Alpine F1 à Bakou, causé par un accrochage entre Franco Colapinto et Pierre Gasly sur une erreur de l’Argentin, a évidemment déplu grandement à Flavio Briatore, le patron de l’équipe d’Enstone. S’exprimant après la course, il a expliqué que ce genre d’incident était interdit dans une équipe et qu’il ne fallait pas que cela se reproduise à l’avenir.
L’Italien n’a pas caché sa déception, et il a aussi tenu à s’excuser auprès des personnes lésées, en l’occurrence Gasly, Lando Norris et McLaren, tout en expliquant qu’il attendait mieux de Colapinto. La FIA a d’ailleurs confirmé que l’Argentin prendrait 5 places de pénalité à Sepang pour convertir ses 10 secondes de pénalité non purgées en course.
"Je suis évidemment extrêmement déçu du résultat, d’autant que nous avons perdu de précieux points dans la lutte au championnat. Ce genre d’incident ne devrait pas se produire, encore moins lorsque nos deux voitures sont bien placées et en mesure de marquer des points" s’agace Briatore.
"Je suis vraiment désolé pour l’équipe et pour Pierre, qui a réalisé un excellent travail tout au long du week-end. Mes excuses vont également à Lando [Norris] et à McLaren pour avoir gâché leur course."
"Je sais que Franco en a pleinement assumé la responsabilité, comme il se doit. Il a freiné beaucoup trop tard dans le contexte d’une relance après une voiture de sécurité. C’était une manœuvre très maladroite de la part d’un pilote de son expérience."
Briatore assure qu’il va discuter pour trouver un moyen de ne pas voir ce cas de figure se reproduire : "Je veux prendre le temps d’y réfléchir et d’évaluer les mesures à prendre afin que nous puissions en tirer les leçons et éviter qu’une telle situation ne se reproduise."
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Alpine F1 Team
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