Madrid inquiète déjà les patrons F1 : beaucoup de casse à attendre !

Le Grand Prix de Madrid va suivre Monza la semaine prochaine et constituera l’une des grandes nouveautés du calendrier de la Formule 1, avec un circuit inédit que les équipes devront découvrir quasiment sans données préalables. Après les premiers essais menés en Formule 3, les premières indications laissent entrevoir un tracé rapide, technique et potentiellement difficile à doubler. Frédéric Vasseur, Flavio Briatore et Andrea Stella se montrent tous trois enthousiastes à l’idée de cette nouvelle étape, tout en soulignant les nombreux défis qui attendent leurs équipes. James Vowles, lui, est déjà beaucoup plus crispé pour son quota de pièces de rechange !

L’arrivée de Madrid au calendrier représente un véritable saut dans l’inconnu pour les écuries de Formule 1. Les essais réalisés par Ferrari puis la Formule 3 ont toutefois permis de recueillir quelques premières informations sur le tracé, même si les conditions de piste étaient encore très éloignées de celles qui seront rencontrées par les monoplaces de F1.

James Vowles a été le premier à faire part de ses inquiétudes. À moins d’une semaine de la course inaugurale, le patron de l’écurie Williams a souligné que les données issues des récents essais de Formule 3 avaient attiré son attention.

"Nous avons été surpris par le niveau de forces G soutenues dans le virage relevé, qui dure quatre secondes et demie. Cela représentera un défi non seulement pour la voiture, mais aussi pour les systèmes. Il n’y a rien de tel au calendrier."

Vowles s’est montré encore plus préoccupé par les dégâts constatés lors du roulage en F3.

"Lors des essais de Formule 3, il y a eu 19 drapeaux rouges, trois châssis cassés et six suspensions brisées ! Certes, ce sont des pilotes de F3, mais c’est un circuit qui met les voitures à rude épreuve. Il sera intéressant de voir ce qui va se passer mais chez Williams nous savons que nous devrons faire très attention pour ne rien casser !"

Ferrari y a déjà roulé avec sa F1

Frédéric Vasseur estime notamment que les pilotes pourraient avoir fort à faire sur un circuit encore particulièrement "vert" avec une piste dont le niveau d’adhérence devrait considérablement évoluer au fil du week-end.

"Oui, le circuit était très vert lorsque nous y sommes allés. Et, oui, je pense que ce sera un circuit délicat."

Le directeur de Ferrari s’attend également à ce que les dépassements soient compliqués, ce qui pourrait placer une importance accrue sur les qualifications et la gestion de la course.

"Ce sera un circuit difficile, peut-être un peu difficile pour dépasser. C’était un peu bosselé lorsqu’ils ont effectué le test avec la F3. Les murs vous attendent presque partout."

"Pour moi, c’est un peu comme Djeddah, avec des virages à haute vitesse entre les murs et ainsi de suite."

Mais contrairement à un circuit déjà connu, Madrid imposera aux équipes de repartir d’une feuille quasiment blanche.

"Un nouveau circuit est toujours un défi. Nous y allons avec zéro donnée et c’est également excitant pour moi d’avoir un nouveau rendez-vous au calendrier et un nouveau circuit. Nous devons le prendre comme cela et c’est un bon défi."

Flavio Briatore estime lui que Vasseur a un avantage particulier : Ferrari a déjà eu l’occasion de découvrir le circuit. Le patron d’Alpine s’en est amusé au moment d’évoquer la découverte de Madrid.

"Au moins, Fred connaît le circuit. Nous ne savons rien. Fred est le seul entre nous qui connaisse le circuit. Mais c’est très excitant d’aller à Madrid."

Il attribue d’ailleurs une partie du mérite de cette nouvelle étape à Stefano Domenicali, le directeur général de la Formule 1.

"Je pense que c’est une excellente décision de la part de Stefano d’aller à Madrid parce que c’est l’endroit où il faut être en ce moment. Et je suis très heureux. Après, qu’il soit bosselé ou non, nous verrons."

Briatore compte d’ailleurs sur Vasseur pour fournir les premières indications à ses homologues.

"Tu dois nous dire ce qu’il en est !"

Stella redoute les murs après les essais de F3

Sur un ton à nouveau plus sérieux et inquiet, Andrea Stella estime également que Madrid se distinguera nettement des autres circuits actuellement présents au calendrier. Si les murs peuvent rappeler Djeddah, le directeur de McLaren considère que la comparaison s’arrête assez rapidement.

"Oui, et j’ajouterais que c’est un circuit très différent de tous les autres circuits. La présence de nombreux virages rapides et de chicanes à haute vitesse devrait rendre le pilotage particulièrement exigeant."

"Avec ces murs, cela peut être similaire à Djeddah, mais il y a beaucoup plus de virages. C’est délicat et, espérons-le, les séances seront simplement plus propres que celles de la F3, car d’après ce que j’ai compris, il y a eu pas mal de casse lors des essais qui s’y sont déroulés."

Les essais de F3 ont en effet été marqués par plusieurs contacts avec les murs, avec des conséquences parfois importantes pour les monoplaces.

"Il y a eu plusieurs contacts avec les murs et ils étaient tous assez violents. Espérons donc que nous aurons des séances plus propres lorsque la Formule 1 roulera là-bas."

Enfin Stefano Domenicali, le PDG de la F1, a également évoqué le sujet de Madrid lors d’une rencontre avec la presse à Monza. Pour rassurer surtout sur le fait que le circuit fera honneur au sport même si certaines choses risquent de ne pas être parfaites.

"Dimanche prochain, nous serons à Madrid, sur un nouveau circuit où tout est presque prêt, ou le sera à la dernière minute. Ce ne sera pas parfait, mais il y a toujours une marge de progression."