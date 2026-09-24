Aston Martin F1 prend des pénalités moteur... mais le nouveau V6 fuit déjà !

Les pilotes Aston Martin de Formule 1, Fernando Alonso et Lance Stroll, ont écopé d’une pénalité cumulée de 45 places sur la grille de départ pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan. À l’occasion de la 15e manche de la saison 2026, les deux pilotes Aston Martin ont dépassé les quotas autorisés de composants moteur Honda pour l’année, des provisions pour la suite. Mais le nouveau moteur d’Alonso a déjà été victime d’une fuite d’huile !

Le double champion du monde Fernando Alonso a fait monter un cinquième moteur à combustion interne pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, ainsi qu’un cinquième turbocompresseur et un neuvième élément auxiliaire du groupe propulseur.

En conséquence, les commissaires de la FIA lui ont infligé une pénalité de 25 places sur la grille. Son coéquipier Lance Stroll utilise quant à lui son sixième turbocompresseur de la saison, ainsi qu’un septième système de stockage d’énergie, une sixième unité de contrôle électronique et un huitième élément auxiliaire du groupe propulseur.

Cela vaut à Stroll une pénalité de 20 places sur la grille pour la course de Bakou.

Les deux pilotes s’élanceront depuis le fond de grille, le règlement stipulant que toute pénalité moteur supérieure à 15 places entraîne un départ depuis la dernière ligne.

Toutefois, cela aura peu d’incidence sur le week-end d’Aston Martin en Azerbaïdjan.

Stroll a terminé la deuxième séance d’essais libres à la 21e place, avec un retard d’environ quatre secondes sur le rythme de tête, tandis qu’Alonso a fini dernier, à 5 dixièmes de son coéquipier.

"Nous avons bouclé quelques tours aujourd’hui et engrangé un maximum d’informations ; nous allons donc travailler à améliorer la voiture ce soir, dans l’espoir de nous placer dans une meilleure position demain," commente Stroll.

"Nous savons que nous manquons de rythme et, compte tenu des pénalités liées aux nouveaux composants de l’unité de puissance, nous partirons en fond de grille. Nous nous concentrerons sur la manière de tirer le meilleur parti du week-end et espérons nous placer de façon à pouvoir saisir les opportunités qui se présenteront."

Pour Mike Krack, le directeur piste de l’équipe, "nous pouvons tirer des enseignements des séances d’essais d’aujourd’hui, mais nous savions que ce circuit nous poserait des difficultés par rapport à nos concurrents."

"Nous avons convenu avec Honda que ce week-end serait le moment idéal pour introduire de nouveaux composants ; c’est donc la décision que nous avons prise. La voiture de Fernando a présenté une fuite d’huile suspecte à mi-parcours de la deuxième séance d’essais libres, ce qui a limité son temps de roulage."

"Nous allons tout vérifier dans la nuit et tenter de résoudre les problèmes avant la dernière séance d’essais de demain."

A noter que Fernando Alonso ne s’est pas exprimé devant les médias à l’issue de cette journée.