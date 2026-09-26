Un ’week-end solide’ pour Pérez, un problème mécanique inquiétant pour Bottas

Cadillac F1 a connu un week-end difficile au Grand Prix d’Azerbaïdjan, avec la 15e place de Sergio Pérez, tandis que Valtteri Bottas a rencontré un problème avec sa voiture dans le dernier tour, mettant fin à sa course. L’équipe a engrangé des données précieuses alors qu’elle continue de développer sa voiture, avec près de la totalité des kilomètres parcourus en course.

Pour le Mexicain, le week-end a été solide, avec des séances d’essais libres bouclées entre la 12e et la 15e places, mais des qualifications décevantes. La course a été plutôt solide de sa part en termes de performance.

"Ça a été l’un de mes week-ends les plus solides ici à Bakou, en termes de performance, je suis satisfait de la façon dont j’ai piloté. Nous nous battions contre des voitures qui étaient une ou deux secondes plus rapides que nous, en raison du mode dépassement, et nous avons réussi à rester avec elles lors du premier relais" a déclaré Pérez.

"Vu la façon dont j’avais l’impression de rouler, si quoi que ce soit avait mal tourné à n’importe quel virage, je serais allé dans le mur, alors quand on fait une course comme ça, on se sent vraiment fier. À cet égard, c’est un week-end positif, une bonne étape."

"Nous manquons juste de rythme et de vitesse de pointe, nous créons trop de traînée dans les lignes droites, alors nous reculons. Il nous manque une demi-seconde ou une seconde pour rester avec eux, je suis un peu une cible facile dans les lignes droites."

"Nous restons optimistes pour les week-ends à venir, en espérant que nous pourrons continuer à être plus forts. Nous n’avons pas de grosses évolutions à venir, donc je suppose que la fin de saison va être difficile, mais nous allons continuer à nous battre."

"Sur le plan opérationnel, je pousse pour tirer le maximum des week-ends et je pense que nous allons dans cette direction, en nous améliorant à chaque fois, mais nous devons juste continuer à pousser beaucoup plus en tant d’équipe et les choses viendront."

Valtteri Bottas a été hors du coup toute la journée et a abandonné sur sortie de piste. Un problème mécanique plutôt inquiétant a eu lieu, sa voiture ayant décidé de ne pas appliquer les stratégies de déploiement et récupération prévues dans le virage où il s’est crashé.

"Aujourd’hui a été une journée longue et difficile. Nous n’avions pas le rythme et je n’ai pu me battre qu’avec Fernando [Alonso], ce qui nous a fait perdre un peu de temps" raconte Bottas, qui a échappé à une pénalité alors pour avoir trainé derrière sa voiture en piste, alors qu’un double drapeau jaune était déployé.

"À la fin de la course, j’ai fait un blocage de roues au virage 1 et je suis allé large, donc je pense que les systèmes se sont un peu emmêlés à cause de la distance supplémentaire que j’avais parcourue."

"Ensuite, j’ai subi un énorme contact brusque dans le virage 15 et quand j’ai freiné, seul l’avant a fonctionné et j’avais l’impression que l’arrière ne récupérait plus d’énergie. Sinon, nous étions plutôt loin du compte, donc nous avons beaucoup à analyser avant la semaine prochaine car c’était une course assez étrange."

Marcin Budkowski, le team principal, détaille le déroulement de l’après midi pour l’équipe, et admet que la frustration est importante, même s’il y a des points positifs à tirer de ce GP à Bakou.

"Il a fallu un certain temps pour que la course ici à Bakou s’anime, mais une fois lancée, elle s’est avérée vraiment intéressante. De notre côté, nous sommes un peu déçus par les qualifications d’hier et par la course d’aujourd’hui, mais cette déception même est bon signe."

"Nous avons passé la majeure partie de la course à lutter contre d’autres voitures, notamment face à Checo, qui a réalisé un excellent week-end en livrant de belles batailles à nos rivaux. C’est vraiment dommage pour Valtteri de ne pas avoir vu le drapeau à damier après une si longue course, nous devrons enquêter sur ce problème technique et le résoudre."

"Nous pouvons puiser dans cette expérience à Bakou une motivation supplémentaire pour aborder la course en Malaisie le week-end prochain."