Vasseur réagit à la rumeur Horner : ’c’est difficile de travailler chez Ferrari’

Frédéric Vasseur a reconnu qu’il est "difficile de travailler chez Ferrari" alors qu’il s’exprimait sur les récentes spéculations entourant l’écurie la plus célèbre de la Formule 1. Lewis Hamilton a récemment balayé les informations parues dans les médias italiens, selon lesquelles il aurait réclamé des changements de personnel chez Ferrari après avoir admis que ses chances de remporter un huitième titre mondial record cette année s’étaient envolées suite à son abandon au Grand Prix d’Espagne.

Des rumeurs de tensions internes circulent chez Ferrari, coïncidant avec les déclarations de Christian Horner, qui a admis qu’un poste "de rêve" au sein de l’écurie de Maranello serait le seul rôle en F1 susceptible de le convaincre de revenir sur le muret des stands sans détenir de parts dans l’équipe.

L’ancien directeur de l’écurie Red Bull est de plus en plus associé à un retour surprise en F1 chez Ferrari ces derniers mois. Très apprécié par la haute direction de Ferrari, et notamment par John Elkann qu’il a déjà rencontré à plusieurs reprises, il semble désormais avoir publiquement proposé ses services à la direction de l’équipe italienne, au cas où celle-ci souhaiterait l’engager. Une sortie médiatique qui coïncide avec des complications pour lui concernant le rachat de 24 % des parts d’Alpine F1, avec l’augmentation des enchères.

Vasseur, dont le contrat a été prolongé pour plusieurs années en juillet 2025, subit une certaine pression ces derniers temps et doit répondre à des questions concernant son leadership ainsi que sa gestion des récentes tensions entre Hamilton et Charles Leclerc.

"C’est difficile de travailler chez Ferrari, et ce pour tous les membres de l’équipe", a déclaré Vasseur à Sky Italia au Grand Prix d’Azerbaïdjan à propos des rumeurs qui se multiplient concernant son poste. "La semaine dernière, nous avons lu dans la presse que quelqu’un allait être licencié."

"Je pense que la F1 représente un défi immense. Quatre équipes se battent à quelques centièmes près. En qualif, Russell a fait la différence, mais d’ordinaire, les écarts se jouent à des centièmes. Certes, ce manque de sérénité n’aide pas l’équipe, mais c’est ainsi, nous devons simplement continuer à travailler."

Leclerc a décroché la deuxième place sur la grille à Bakou, mais accusait un retard de plus de huit dixièmes sur George Russell, tandis que Hamilton n’a pu faire mieux que sixième.

"Ce fut une séance compliquée pour tout le monde, mais par rapport à vendredi, la température a considérablement chuté et les trois premiers ont chacun adopté une stratégie différente pour les pneus. Il est rare de voir trois stratégies distinctes parmi les trois premières écuries," a expliqué Vasseur.

"Mercedes et nous avons effectué deux tentatives consécutives, tandis que McLaren a opté pour une tentative suivie d’une autre. Mais c’est comme ça que ça s’est passé. Compte tenu des caractéristiques de ce circuit, de la faible adhérence, du vent et des températures plus basses, nous savions que tout se jouerait à la limite, mais d’autres ont fait des choix différents des nôtres."

"Si l’on regarde ces qualifications, Mercedes semble assurément trop forte. Mais nous allons nous battre et tout donner jusqu’au bout, la course est toujours différente. Il est vrai que depuis les essais libres 1, Russell semble intouchable ce week-end, avec un rythme excellent. Mais la course est une autre histoire. Les conditions pourraient être similaires, bien sûr, mais nous ferons de notre mieux."

Concernant les qualifications difficiles de Hamilton, Vasseur a ajouté : "Lewis a touché le mur lors de son premier tour en Q3, ce qui l’a obligé à courir après le temps. De plus, les pilotes suivaient des programmes différents, laissant Lewis seul, sans aspiration. Cela lui a coûté une ou deux dixièmes, il aurait probablement pu gagner une place sans cela."

"La course sera longue, il faudra maintenir un rythme solide et régulier. Nous savons qu’à Bakou, la dégradation des pneus est très faible, et je pense que ce sera encore plus marqué cette année. En course, je pense qu’il sera difficile de dépasser, mais nous verrons bien."