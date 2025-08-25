Un point sur le marché des transferts F1 avant la reprise à Zandvoort

La Formule 1 reprend ses droits cette semaine avec le Grand Prix des Pays-Bas et il est fort possible que nous ayons enfin quelques annonces du côté des équipes concernant leurs pilotes 2026, pour celles qui n’ont pas encore leur duo figé à 100%.

Et c’est bien 11 équipes qu’il va falloir passer en revue puisque Cadillac F1, nouvelle arrivée l’an prochain, devrait être l’une des équipes à communiquer comme vous avez pu certainement le suivre pendant la pause estivale de la F1.

L’écurie américaine a permis aux pilotes d’avoir deux places supplémentaires sur la grille. Et il est maintenant désormais acquis que Valtteri Bottas et Sergio Perez sont les pilotes qui devraient signer chez Cadillac. Mario Andretti, consultant de l’équipe, a toutefois refusé de répondre aux spéculations en demandant aux médias "d’attendre que nous communiquions".

Passons en revue les 10 équipes existantes. McLaren a déjà bouclé son duo de pilotes pour l’année prochaine : Lando Norris et Oscar Piastri sont tous deux liés par des contrats incluant la saison 2026.

Comme McLaren, Ferrari a également ses deux pilotes pour 2026 avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

Chez Red Bull, il y avait un peu d’incertitude concernant le quadruple champion du monde Max Verstappen, qui a signé un contrat à long terme en mars 2022 pour rester chez Red Bull jusqu’à fin 2028. Après une longue période de flirt avec Mercedes F1, Verstappen a confirmé son maintien chez Red Bull en 2026.

Le nom du pilote de la deuxième Red Bull est toujours incertain. Liam Lawson n’a tenu que deux courses comme coéquipier de Verstappen en 2025 avant d’être évincé au profit de Yuki Tsunoda. Mais Tsunoda a lui aussi connu des difficultés depuis son arrivée. Le choix de Red Bull pour la saison prochaine fera l’objet d’un débat entre Helmut Marko et Laurent Mekies. Isack Hadjar pourrait être promu si Tsunoda n’est pas conservé.

Andrea Kimi Antonelli et George Russell devraient désormais être retenus par Mercedes F1. Il semblait auparavant que leur avenir dépende de l’intérêt de Mercedes pour Verstappen.

Le contrat de Russell expire fin 2025, mais le long retard dans la signature d’un nouveau contrat avait laissé planer le doute sur une éventuelle volonté de Mercedes de s’attacher les services de Verstappen. Russell a affirmé que la probabilité qu’il parte pour 2026 était très faible. Mais sans accord encore conclu, les rumeurs ont continué.

Antonelli en est à sa première saison mais, malgré ses difficultés lors des dernières courses, il sera certainement retenu pour 2026. Aucun autre pilote n’est lié aux baquets de Mercedes F1.

Le duo Aston Martin F1 devrait rester inchangé pour 2026. Fernando Alonso est sous contrat jusqu’à la fin de la saison prochaine, tandis que Lance Stroll occupe l’autre baquet aussi longtemps qu’il le souhaite, grâce à la propriété de l’écurie par son père.

Alpine F1 est l’une des équipes où les spéculations sont les plus fortes. Pas pour Pierre Gasly, qui occupera l’un des baquets pour 2026 après avoir accepté une prolongation de contrat pluriannuelle la saison dernière. Mais les spéculations concernant le deuxième pilote sont constantes.

La saison de Jack Doohan n’a duré que six courses avant son limogeage. Franco Colapinto, précédemment engagé comme pilote de réserve et d’essais après avoir impressionné chez Williams, a remplacé Doohan dans la voiture. Sans convaincre réellement pour le moment. Alpine aurait tenté de recruter Sergio Perez ou Valtteri Bottas pour remplacer Colapinto, mais sans succès.

On ne sait pas encore qui sera l’équipier de Gasly, tout reste encore ouvert ! Paul Aron est aussi dans l’équation.

Chez Haas F1, Esteban Ocon et Oliver Bearman ont signé des contrats couvrant 2026.

Du côté de Racing Bulls, l’écurie sœur de Red Bull, il n’y a aucun pilote engagé pour 2026. Cela dépendra en premier lieu du choix du 2e pilote Red Bull Racing.

Isack Hadjar a impressionné mais faut-il le promouvoir tout de suite ? Peter Bayer s’y est officiellement opposé. Liam Lawson a lui retrouvé de la confiance et semble bien parti pour conserver son baquet. Enfin la filière Red Bull peut compter sur la présence d’Arvid Lindblad pour intégrer la F1 au cas où Tsunoda ou Lawson feraient les frais du jeu de chaises musicales habituel.

Pas de changement en vue chez Williams F1 : Carlos Sainz a accepté de rejoindre Williams avec un contrat pluriannuel et continuera aux côtés d’Alex Albon en 2026.

Enfin Sauber deviendra l’écurie d’usine Audi F1 en 2026, avec deux pilotes déjà confirmés et qui donnent toute satisfaction : Nico Hülkenberg et Gabriel Bortotelo.

Au total il y a donc 8 baquets encore non confirmés officiellement. Si on considère que les jeux sont faits du côté de Mercedes F1 et Cadillac, alors les seules inconnues restent le 2e baquet Red Bull, les deux chez Racing Bulls et le 2 baquet Alpine F1.