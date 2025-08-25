Présentation et horaires du GP des Pays-Bas 2025 de F1

Après quatre semaines de pause, la F1 reprend ses droits avec le Grand Prix des Pays-Bas, qui se déroulera ce week-end à Zandvoort. La 15e manche de la saison sera la première d’un doublé de courses qui mènera ensuite les équipes vers Monza, pour la dernière course européenne de la saison 2025.

La pluie pourrait s’inviter à Zandvoort, comme c’est souvent le cas depuis plusieurs années maintenant, et nul doute que le week-end sera piégeux sur un tracé qui l’est tout autant, bordé majoritairement de graviers et de murs.

Max Verstappen fait escale à domicile, mais c’est la première fois depuis l’arrivée des Pays-Bas au calendrier qu’il n’est pas parmi les favoris devant son public. Avec les difficultés récentes de Red Bull et seulement deux points marqués en Hongrie avant la pause, nul doute qu’il cherchera avant tout à limiter la casse, même s’il parvient régulièrement à signer de bons résultats.

Les caractéristiques de la piste

C’est la quatrième fois que la Formule 1 roulera sur ce tracé du circuit de Zandvoort. Après de nombreuses années sur l’ancien tracé, plus long et plus rapide, il a été modifié pour revenir sous sa forme actuelle en 1999, et rénové par Dromo pour accueillir la F1 à partir de 2021.

La catégorie reine ne s’y était pas rendue depuis 1985, à l’époque où elle empruntait deux virages grandement modifiés aujourd’hui. Les courbes 3 et 14, nommées Hugenholtz et Arie Luyendyk, ont reçu en effet un banking. Dans le cas du dernier, l’objectif est d’allonger la zone de pleine charge qui constitue ligne droite de départ et arrivée.

Un des défis est la gestion des pneus, qui sont soumis à rude épreuve. En effet, le reste du tracé est composé de virages intenses, à l’image du virage 7 qui se prend à environ 260 km/h et inflige 5g aux pilotes. Les virages 8 et 9 sont eux aussi des courbes rapides exigeantes.

Le premier virage de Tarzan est une courbe assez serrée avec plusieurs trajectoires possibles et des bacs à graviers. Car oui, une des particularités du circuit de Zandvoort tient dans ses larges dégagements dans lesquels les voitures peuvent venir se planter en cas d’erreur.

Les forces en présence

Après la domination sans faille de Lando Norris l’an dernier, et compte tenu de la série de doublés que vient de réussir McLaren, difficile d’imaginer que l’équipe de Woking ne sera pas dominante à Zandvoort, même s’il est impossible de savoir qui du Britannique ou d’Oscar Piastri dominera.

Derrière, sur un circuit sinueux, on peut imaginer que Ferrari sera plus performante que Red Bull et Mercedes, qui pourrait toutefois être aidée par le fait que les températures ne devraient pas être très élevées.

Derrière, Aston Martin voudra confirmer son regain de forme de la Hongrie, tandis que la bataille continuera également à faire rage entre Williams, Sauber et Racing Bulls. Ces quatre équipes se tiennent en 25 points, tandis qu’il n’y a que sept points entre Aston, Sauber et Racing Bulls. Autrement dit, la lutte sera ouverte et intense.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation. Et ceux de Zandvoort sont particulièrement ambitieux !

— Franck : 1. Piastri, 2. Leclerc, 3. Verstappen

— Emmanuel : 1. Norris, 2. Piastri, 3. Alonso

— Alexandre : 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Piastri

Les horaires du Grand Prix des Pays-Bas

Bien qu’il s’agisse d’une manche européenne au format classique, le Grand Prix des Pays-Bas propose des horaires très légèrement modifiés avec une heure d’anticipation le samedi, et donc les qualifications à 15h, comme la course.

- Vendredi 29 août

12h30-13h30 : Essais Libres 1

16h00-17h00 : Essais Libres 2

- Samedi 30 août

11h30-12h30 : Essais Libres 3

15h00-16h00 : Qualifications

- Dimanche 31 août

15h00-17h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix des Pays-Bas