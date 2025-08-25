Hamilton apprécie Zandvoort en F1, un circuit à l’ancienne

Lewis Hamilton a salué Zandvoort comme "l’un des meilleurs circuits" au monde, à l’approche du Grand Prix des Pays-Bas.

Zandvoort a fait son retour au calendrier de la F1 en 2021, mais sera supprimé après 2026. Le circuit va bénéficier d’un week-end sprint l’année prochaine en guise d’adieu.

Le GP des Pays-Bas n’a pas été particulièrement productif pour le septuple champion du monde ces dernières saisons, terminant quatrième en 2022, sixième en 2023 et huitième en 2024.Sa meilleure performance sur ce circuit historique situé en Hollande septentrionale a eu lieu lors de son retour au calendrier en 2021, où il a terminé deuxième derrière Max Verstappen.

Zandvoort est l’un des circuits les plus populaires du calendrier pour les pilotes, en raison de son dénivelé important, de ses virages relevés et de son allure de montagnes russes.

"C’est comme une vieille maison. Elle a vraiment du caractère. Et comment donner du caractère à une maison ?" confie Hamilton lorsqu’on lui demande ce qu’il aime à Zandvoort.

"Le circuit présente de nombreuses imperfections, tout comme le terrain. De nombreux circuits ont été construits sur des surfaces planes, tandis que celui-ci a été construit à une époque où la technologie n’existait pas encore."

"C’est un vieux circuit. Il y a beaucoup de bosses, à cause du sol et des collines. Pour moi, c’est tout simplement l’un des meilleurs circuits."

"Et les fans sont au top… C’est formidable de les revoir chaque année. Ils font vraiment de cette course ce qu’elle est."