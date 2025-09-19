Un mystérieux virus frappe le paddock de F1 à Bakou

Russell n’est pas le seul malade

Par Franck Drui
19 septembre 2025 - 09:50
Des rumeurs d’épidémie virale ont commencé à circuler à Bakou, plusieurs membres de la communauté de Formule 1 étant tombés malades.

George Russell était déjà absent jeudi, Mercedes ayant confirmé qu’il était resté à son hôtel.

"Malheureusement, George ne sera pas sur la piste aujourd’hui car il ne se sent pas bien et se repose en vue des essais de demain," avait déclaré l’équipe.

Cette situation a alimenté les spéculations selon lesquelles un mystérieux virus circulerait dans le paddock après avoir touché des clients d’un hôtel hébergeant plusieurs membres du personnel de la F1. Une vingtaine de cas ont déjà été recensés.

Valtteri Bottas est prêt à remplacer Russell si celui-ci ne pouvait pas participer au Grand Prix d’Azerbaïdjan ce week-end.

