Verstappen réaffirme sa fidélité à Red Bull même si ’ça ne sera pas facile’
"Un nouveau risque" pour l’équipe autrichienne
Max Verstappen insiste sur le fait que son rêve demeure de rester chez Red Bull jusqu’à la fin de sa carrière en F1, malgré les récentes spéculations concernant un éventuel transfert chez Mercedes ou Ferrari au cas où l’équipe autrichienne se loupe sur sa saison 2026.
"Je dois dire que la famille Red Bull est formidable. Nous sommes ensemble depuis longtemps et je l’apprécie toujours," a déclaré le quadruple champion du monde à Bakou.
"J’ai toujours dit que je voulais piloter ici jusqu’au bout. Cela a toujours été mon rêve, et il est toujours là."
La fin de la récente saga Christian Horner a aidé Verstappen à y voir "plus clair" sur la direction prise par l’équipe, mais le Néerlandais admet que Red Bull devra relever un défi majeur avec le lancement de son projet de moteur maison en 2026.
"L’année prochaine ne sera pas facile avec notre propre moteur, mais c’est aussi un nouveau risque pour Red Bull, ce qui est une bonne chose."
Le Dr Helmut Marko a déclaré que la pole position et la victoire de Monza prouvent que Red Bull est sur la bonne voie.
"Cela ne fonctionnera pas sur tous les circuits ; Singapour, par exemple, ne nous convient tout simplement pas. Je suis d’autant plus impatient de voir si cette tendance à la hausse se confirmera à Bakou."
"Bakou devrait montrer si Monza était simplement un point faible pour McLaren, ou si nous avons rattrapé notre retard."
Bien que Verstappen et Marko aient déjà concédé à McLaren la lutte pour le titre en 2025, l’ancien directeur de Mercedes, Norbert Haug, envisage toujours un retour aux victoires de manière plus fréquente pour le pilote Red Bull.
"Je considère cela comme tout à fait réaliste. Il reste encore 200 points à attribuer sur les huit courses principales restantes, plus les points des courses sprint. Tous ceux qui ont assisté à la victoire écrasante de Verstappen à Monza savent qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé sur un circuit."
"Max pourrait fortement perturber la lutte entre Lando et Oscar."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Si vous appréciez nos articles, faites-le savoir à Google, cela nous boostera ! Un clic qui ne change rien pour vous mais qui signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur le bouton Suivre sur Google pour nous soutenir !
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Red Bull
- Tsunoda : ’Même l’équipe ne peut pas expliquer’ tous mes problèmes
- Verstappen réaffirme sa fidélité à Red Bull même si ’ça ne sera pas facile’
- Les pilotes de F1 comprennent que Verstappen cherche des courses ’rafraichissantes’ en GT
- Verstappen apprécie les ’progrès’ de Red Bull mais reste prudent
- Tsunoda évincé par Hadjar en 2026 ? Le Japonais est contrarié par les rumeurs