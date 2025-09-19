Pirelli explique la difficulté ’critique’ des pneus avec les F1 de 2026

Les pneus Pirelli pour les F1 de 2026 devront répondre à des critères différents, et notamment à une gestion des fortes charges qui sera différente de celle que les pneumatiques actuels connaissent avec la génération de monoplaces arrivée en 2022.

L’an prochain, les voitures auront un mode pour la ligne droite et un mode pour les virages qui se désactivera avant le virage, comme le DRS, ce qui provoquera une charge spécifique de ralentissement à ce moment de la phase du freinage.

"Nous devons tenir compte de ces deux conditions, qui sont très différentes de celles que nous connaissons actuellement" a déclaré Simone Berra, ingénieur en chef de Pirelli Motorsport. "Nous sommes dans une situation différente."

"Par exemple, dans le passé, la situation la plus critique se produisait à la fin de la ligne droite, lorsque vous atteigniez la vitesse maximale et que vous aviez les charges maximales. Avec la prochaine génération de voitures, les simulations nous ont montré que la vitesse maximale n’est pas atteinte à la fin de la ligne droite."

"Vous atteignez la vitesse maximale environ 300 mètres avant la phase de freinage. Ainsi, avec une forte augmentation de la charge lorsque vous désactivez le mode ligne droite au moment du freinage, ce sera la condition la plus critique pour nous."

La construction des pneumatiques sera entièrement revue, et elle a désormais été arrêtée, mais le manufacturier va maintenant peaufiner les pressions de pneus afin de garder de la marge sur le point de rupture des futures enveloppes.

"Nous tirons également des enseignements des simulations réalisées par l’équipe, et nous apprenons également à prescrire les valeurs de pression correctes en tenant compte des différentes caractéristiques des voitures. Les structures seront évidemment différentes. Les dimensions des pneus seront différentes."

"Et compte tenu des différentes dimensions des pneus, les caractéristiques des composés, en termes de résistance mécanique et thermique, seront également différentes. Nous prévoyons de rouler avec une température de carcasse légèrement plus élevée, mais cela doit évidemment être confirmé par les configurations finales des voitures."

"Pour l’instant, lors des essais, nous avons constaté une température de carcasse similaire à celle de la génération actuelle de voitures, mais je m’attends à ce que la température de carcasse augmente légèrement avec les voitures réelles."

Pirelli promet d’ores et déjà une plus grande dégradation en vue de la saison prochaine : "Nous aimerions avoir un niveau de dégradation plus élevé que ce qui est généralement requis, simplement pour éviter une course à un seul arrêt partout."