Un 5e titre pour Verstappen ? Il faut ’toujours se méfier’ de lui selon Wolff
69 points à rattraper cela reste "un pari risqué"
Toto Wolff a déclaré qu’il voyait le titre pencher en faveur de Max Verstappen, mais a admis que c’était "peu probable" pour le Néerlandais car cela nécessiterait encore quelques abandons de la part des pilotes McLaren.
La victoire de Verstappen à Bakou lui a permis de se rapprocher à 69 points du leader du championnat, Oscar Piastri, et une course au titre autrefois impossible semble désormais légèrement probable.
Il y a seulement deux courses, Piastri avait 104 points d’avance sur Verstappen, mais deux victoires décisives ont permis au champion du monde en titre de revenir dans la course.
"Je pense qu’il faut toujours garder les pieds sur terre et rester humble," confie le directeur de Mercedes F1.
"Il est sur une bonne série, la Red Bull est redevenue excellente et avec Max Verstappen, il faut toujours se méfier de ce qu’il peut accomplir, surtout s’il voit que le titre est à nouveau à sa portée."
"Mais je pense qu’avec un écart de 69 points, ce serait un pari risqué que de miser de l’argent sur un 5e titre de Max. Les choses doivent tourner en sa faveur avec d’autres faits de course pour les McLaren."
"On peut imaginer un nouvel abandon pour Oscar et tout peut changer si Max marque 25 points, donc la situation peut basculer rapidement."
Quant à sa propre équipe, Wolff aimerait bien se passer de la bonne forme de Verstappen, car Mercedes cherche à s’assurer la deuxième place du championnat constructeurs pour la première fois depuis 2023.
Ils devancent actuellement Ferrari de quatre points, mais Wolff a déclaré que "la machine à points" Verstappen ne devait pas être ignorée, Red Bull n’étant qu’à 18 points derrière.
"C’est une lutte difficile avec Ferrari et maintenant Red Bull, ils ont marqué des points solides à Bakou et Max est une machine à points. À Singapour, ce sera un tout autre scénario, mais je ne doute pas que les Ferrari, après leur performance mitigée ce week-end, et McLaren, seront très performantes à Singapour."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Si vous appréciez nos articles, faites-le savoir à Google, cela nous boostera ! Un clic qui ne change rien pour vous mais qui signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur le bouton Suivre sur Google pour nous soutenir !
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Red Bull
- Un 5e titre pour Verstappen ? Il faut ’toujours se méfier’ de lui selon Wolff
- Red Bull va adopter une approche ’à haut risque’ pour Verstappen
- Comment Verstappen a influencé Red Bull pour gagner à Bakou
- Tsunoda a fait une percée qui va faire réfléchir Red Bull
- Horner et Red Bull : le divorce est enfin acté officiellement
Mercedes F1
- Un 5e titre pour Verstappen ? Il faut ’toujours se méfier’ de lui selon Wolff
- Tensions contractuelles entre Russell et Wolff : Mercedes F1 ironise sur une date limite
- Sainz dément un échange de baquets avec Antonelli en 2026
- Mercedes F1 remercie un Russell ’mal en point’ et salue ’l’excellent travail’ d’Antonelli
- Russell : Si j’avais été malade comme ça à Singapour, j’aurais abandonné dès le vendredi