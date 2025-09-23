Un 5e titre pour Verstappen ? Il faut ’toujours se méfier’ de lui selon Wolff

Toto Wolff a déclaré qu’il voyait le titre pencher en faveur de Max Verstappen, mais a admis que c’était "peu probable" pour le Néerlandais car cela nécessiterait encore quelques abandons de la part des pilotes McLaren.

La victoire de Verstappen à Bakou lui a permis de se rapprocher à 69 points du leader du championnat, Oscar Piastri, et une course au titre autrefois impossible semble désormais légèrement probable.

Il y a seulement deux courses, Piastri avait 104 points d’avance sur Verstappen, mais deux victoires décisives ont permis au champion du monde en titre de revenir dans la course.

"Je pense qu’il faut toujours garder les pieds sur terre et rester humble," confie le directeur de Mercedes F1.

"Il est sur une bonne série, la Red Bull est redevenue excellente et avec Max Verstappen, il faut toujours se méfier de ce qu’il peut accomplir, surtout s’il voit que le titre est à nouveau à sa portée."

"Mais je pense qu’avec un écart de 69 points, ce serait un pari risqué que de miser de l’argent sur un 5e titre de Max. Les choses doivent tourner en sa faveur avec d’autres faits de course pour les McLaren."

"On peut imaginer un nouvel abandon pour Oscar et tout peut changer si Max marque 25 points, donc la situation peut basculer rapidement."

Quant à sa propre équipe, Wolff aimerait bien se passer de la bonne forme de Verstappen, car Mercedes cherche à s’assurer la deuxième place du championnat constructeurs pour la première fois depuis 2023.

Ils devancent actuellement Ferrari de quatre points, mais Wolff a déclaré que "la machine à points" Verstappen ne devait pas être ignorée, Red Bull n’étant qu’à 18 points derrière.

"C’est une lutte difficile avec Ferrari et maintenant Red Bull, ils ont marqué des points solides à Bakou et Max est une machine à points. À Singapour, ce sera un tout autre scénario, mais je ne doute pas que les Ferrari, après leur performance mitigée ce week-end, et McLaren, seront très performantes à Singapour."