Sauber F1 explique ce qui a mis la C45 ’à rude épreuve’ à Bakou

Sauber F1 n’a pas connu un week-end parfait au Grand Prix d’Azerbaïdjan, avec un zéro pointé au terme du week-end pour Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg. Les conditions météo n’ont pas été idéales pour la C45 de l’équipe dans les rues de Bakou.

Jonathan Wheatley, le directeur de l’équipe de Hinwil, détaille les raisons de ce week-end décevant, expliquant que la raison principale à cela est le vent. Il déplore aussi une course trop calme pour pouvoir tirer un avantage des opportunités.

"Le week-end a été très venteux à Bakou, ce qui a mis notre package à rude épreuve. Le circuit a révélé certaines des limites de la C45, en particulier lors des qualifications" a déclaré Wheatley.

"Cependant, en configuration course, nous avons pris le départ dimanche en sachant que nous disposions d’une voiture plus compétitive pour la bataille du milieu de peloton. Gabriel s’est battu avec acharnement dans le peloton, et le rythme de Nico dans le dernier relais a été particulièrement soutenu."

"Je pense que nous avons donné le maximum, dans une course où le vent a affecté les voitures tout au long et où, avec peu d’abandons ou de faits de course, il n’y avait pas beaucoup d’occasions à saisir."

En revanche, le Britannique est ravi de confirmer que l’abandon de Hülkenberg avant le départ de la course précédente en Italie ne se reproduira plus : "Sur une note plus positive, le problème hydraulique rencontré à Monza a été entièrement résolu grâce au travail acharné de l’équipe sur le circuit et à l’usine."

"Pendant la course, l’équipe des stands a fait un excellent travail ; un grand bravo à toutes les personnes impliquées. Ce week-end a montré que nous sommes toujours dans la lutte au milieu du peloton. Il s’agit maintenant de convertir cela en points lors de la prochaine course."