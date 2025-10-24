Tsunoda et Lawson essayent de calmer leur guerre verbale

Yuki Tsunoda s’est excusé pour les commentaires "tout à fait inutiles" qu’il a faits à propos de Liam Lawson pendant le week-end du Grand Prix des États-Unis.

Les anciens coéquipiers chez Racing Bulls, Tsunoda et Lawson, se sont livrés à une sorte de guerre verbale à Austin après que le pilote Red Bull ait accusé son rival de l’avoir ralenti lors des deux séances de qualification.

Tout d’abord, Tsunoda a affirmé que Lawson faisait toujours "des conneries" exprès, irrité par la défense du Néo-Zélandais lors de leurs tours de sortie respectifs à la fin de la SQ1 lors des qualifications sprint du vendredi.

Il a ensuite affirmé que Lawson avait interféré avec son premier tour en Q2 lors des qualifications du Grand Prix samedi. Tsunoda et Lawson s’étaient également affrontés en piste lors du Grand Prix d’Italie.

Les deux pilotes étaient assis ensemble (avec Oscar Piastri au milieu) lors de la conférence de presse d’hier précédant le Grand Prix de Mexico de ce week-end, ce qui a donné lieu à une rencontre quelque peu embarrassante.

Lorsqu’on lui a demandé s’ils s’étaient parlé depuis les événements d’Austin afin de mettre cette affaire derrière eux, Tsunoda a répondu : "Je ne pense pas que nous nous soyons parlé en personne."

"Je présente mes excuses à l’équipe, à Racing Bulls. Ce que j’ai dit, en particulier aux médias, était tout à fait inutile. Oui, c’est tout."

Lawson a simplement déclaré : "Pour être honnête, je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé à Austin."

"C’est une période intense de la saison, donc bien sûr, chaque week-end va être difficile."

"C’est incroyablement serré cette année. À chaque séance, à chaque qualification, nous essayons de tirer le maximum. Ce sont les petits détails qui font la différence et parfois on s’emporte à la radio."

Les deux pilotes font face à un avenir incertain en F1, alors que Red Bull s’apprête à finaliser ses quatre baquets pour 2026.

Tsunoda devrait être remplacé par Isack Hadjar, tandis que le junior de Red Bull, Arvid Lindblad, pourrait être promu dans l’un des baquets de Racing Bulls.

Lawson a déclaré hier qu’il pensait en avoir fait assez pour garder son baquet.

À la même question, Tsunoda a répondu : "Je suis confiant dans ce que j’ai fait et dans la situation dans laquelle je me trouve."

"Évidemment, j’essaie de faire de mon mieux pour m’améliorer et marquer des points. Je continue simplement à faire ce que je fais et c’est à eux de décider, en réalité, quel type de composition d’équipe ils veulent."

"Je pense que j’ai beaucoup progressé et je vais continuer à m’améliorer."