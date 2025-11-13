Un abandon de Norris, le dernier espoir de Red Bull pour sauver le titre de Verstappen

Le Dr Helmut Marko, consultant de Red Bull pour le sport automobile, a admis sans détour que Max Verstappen avait désormais besoin d’un revers majeur pour Lando Norris si la lutte pour le championnat devait se poursuivre.

Dans sa dernière chronique pour Speed Week, Marko a admis que le calcul des points ne laisse aucune chance réaliste à Verstappen sans intervention extérieure.

"Avec un retard de 49 points sur Norris, trois Grands Prix restants et un sprint final, il faut que quelque chose arrive à Lando Norris pour que Max puisse conserver ses espoirs de remporter le championnat," a-t-il déclaré.

"Sinon, nous n’avons aucune chance : soit Lando abandonne, soit il y a une collision."

Marko a toutefois déclaré que la situation était "positive" compte tenu du retard que Red Bull a comblé en termes de performances.

"Nous ne sommes pas satisfaits de l’écart, mais le point positif pour nous est que nous avons réussi à renverser la tendance au cours de la saison, et de manière si spectaculaire que nous nous sommes soudainement retrouvés dans la course au championnat," se satisfait l’Autrichien.

Pour l’avenir, il a déclaré que les circuits restants étaient moins prévisibles qu’auparavant.

"Il n’est pas facile d’évaluer l’équilibre des forces sur les trois derniers circuits, car l’époque où un circuit particulier convenait mieux à une voiture spécifique est révolue en Formule 1. Si nous trouvons les bons réglages, nous serons au niveau de McLaren."

"Las Vegas devrait mieux nous convenir avec ses sections rapides. Le Qatar et Abu Dhabi, avec leurs virages à vitesse moyenne, devraient mieux convenir à McLaren, mais ces évaluations ne sont plus aussi valables qu’auparavant."

Marko a également révélé que Red Bull avait identifié la cause des performances irrégulières au Brésil : les spécifications du plancher, que l’équipe a modifiées à plusieurs reprises au cours du week-end.

"Nous savons désormais, en principe, quel plancher nous allons continuer à utiliser et quel réglage d’aileron fonctionne le mieux."

Par ailleurs, il s’avère que la suggestion de McLaren selon laquelle le nouveau moteur de Verstappen au Brésil pourrait être hors du plafond budgétaire de Red Bull était infondée, puisqu’il apparaît désormais que le groupe motopropulseur a bien été déclaré dans le cadre de ce plafond.