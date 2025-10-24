Verstappen sait qu’il doit ’être parfait jusqu’à la fin’ de la saison

Max Verstappen espère continuer à rattraper les pilotes McLaren F1 ce week-end à l’occasion du Grand Prix du Mexique. Le pilote Red Bull a fait une percée au championnat depuis quatre courses et se retrouve de retour dans la course au titre.

Mais le Néerlandais sait qu’il est encore en retard avec 40 points d’écart sur Oscar Piastri, et il devra donc dérouler une fin de saison parfaite s’il veut réussir à aller chercher la couronne mondiale.

"Il est clair qu’on a eu une bonne série, c’est bien plus plaisant comme ça et on va essayer de continuer dans cette dynamique. Mais on sait qu’on doit être parfaits jusqu’à la fin pour avoir une chance. On va tout essayer et tenter de tout maximiser jusqu’à la fin" a déclaré Verstappen, qui ne s’inquiète pas encore du premier virage de la course.

"Je ne pense pas à cela, chaque situation est différente. Regardez tous les départs qu’on a eu ici, ça ne s’est jamais passé deux fois de la même façon. Je pense que c’est inutile de commencer à planifier ce qu’il faut faire, je ne l’ai jamais fait, même enfant."

Verstappen ne veut pas se baser sur ses cinq succès au Mexique pour espérer la victoire : "C’est un circuit difficile, différent des autres pistes. On y a gagné plusieurs fois, mais pour moi, chaque année est différente. Le temps nous dira si les choses se passent bien."

Malgré des résultats récents bien meilleurs qu’en milieu de saison il réfute l’idée qu’il ait dû attendre d’avoir une meilleure voiture pour effectuer de bons week-ends, et assure qu’il a toujours donné le maximum.

"Pour moi, c’est plus plaisant maintenant de pouvoir me battre à l’avant, mais à chaque fois que je m’assois dans la voiture, que ce soit une bonne ou une mauvaise journée, je donne tout ce que j’ai. Je suis rapide mais j’ai aussi une voiture capable de se battre devant et c’est mieux."