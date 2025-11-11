Red Bull, Racing Bulls et Ford annoncent la date du lancement de leur saison 2026

Red Bull, Racing Bulls et Ford feront un lancement officiel de leur projet 2026 en début d’année prochaine, pour lancer officiellement leur nouvelle ère, mais aussi certainement la nouvelle ère de la F1, car il est probable qu’aucune présentation officielle n’ait lieu avant.

Red Bull deviendra officiellement motoriste avec l’appui de Ford, puisque les blocs Red Bull Powertrains-Ford propulseront la Red Bull RB22 et la Racing Bulls VCARB 03. La partie thermique du moteur sera créée à Milton Keynes, tandis que le constructeur de Détroit se chargera du moteur électrique.

C’est d’ailleurs dans son fief du Michigan que Ford lancera officiellement son retour en Formule 1, aux côtés de Red Bull et Racing Bulls. Ne vous attendez toutefois pas à voir les voitures officielles à deux semaines des premiers essais privés, qui se tiendront à huis clos.

C’est évidemment un lancement marketing qui sera fait, avec les nouvelles identités visuelles de Red Bull et Racing Bulls, qui pourraient être modifiées pour accueillir Ford. On imagine notamment des lignes bleues plus claires sur les Red Bull, comme on a pu le voir sur les voitures Ford aux couleurs du géant de la boisson énergétique.

Mais ce lancement sera évidemment l’occasion de matérialiser une toute nouvelle ère pour l’équipe, comme l’explique son directeur Laurent Mekies. Le Français reconnait qu’il était osé de se lancer dans ce défi, et il se félicite d’être à la tête d’un projet si ambitieux.

"Le lancement de l’ère Red Bull Ford Powertrains représente non seulement un pas audacieux vers l’avenir, mais aussi une expression puissante de ce qu’il est possible de réaliser lorsque l’ingénierie, l’innovation et la passion de classe mondiale s’unissent. L’énergie, la précision et l’ampleur de ce projet sont une source d’inspiration" note Mekies.

"Il s’agit de l’aboutissement de plusieurs années de collaboration entre deux grands noms du sport automobile. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée d’entamer ce nouveau chapitre, animés par la même détermination et la même excellence qui caractérisent Ford et Red Bull."

Peter Bayer, le PDG de Racing Bulls, se félicite de voir la marque américaine faire son retour dans la catégorie reine du sport automobile, et il salue le fait de rendre hommage à Ford dès le lancement : "Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir à nouveau Ford dans le monde de la Formule 1."

"Avec plus de 125 ans d’histoire, d’innovation et d’engagement absolu envers la performance, Ford incarne le même esprit de compétition qui anime notre équipe. Ce partenariat réunit des marques mondiales unies par leur amour de la course automobile et leur volonté de repousser les limites.

"En tant que membre de la famille Red Bull et aux côtés de nos partenaires principaux, Visa et Cash App, nous voyons d’énormes opportunités de joindre nos forces, de toucher une nouvelle génération de fans et de présenter l’avenir de la performance et de la mobilité sur la scène mondiale. Le fait de lancer cette nouvelle ère à Detroit, berceau de Ford, rend cet événement encore plus spécial."

Jim Farley, PDG de Ford, détaille les coulisses du retour de la marque américaine en Formule 1, 21 ans après l’avoir officiellement quittée lors de la revente de Jaguar. Le motoriste se concentre sur une des deux parties du moteur, mais le travail abattu est colossal.

Selon l’Américain, il est important de travailler main dans la main avec Red Bull pour réussir ce virage dans une nouvelle ère : "Depuis que nous avons annoncé notre retour en F1 avec Red Bull, l’équipe Ford travaille jour et nuit pour se préparer pour 2026."

"Mais il ne s’agit pas seulement de course automobile. Il s’agit de la manière dont nous utilisons les enseignements tirés de la F1 pour améliorer nos voitures et nos camions pour nos clients. Ce que nous apprendrons avec Red Bull définira les technologies du futur, et c’est ce qui m’enthousiasme le plus dans cette relation."