Red Bull révèle la cause de la crevaison de Verstappen, des regrets sur le pneu dur

Le conseiller de Red Bull, le Dr Helmut Marko, est revenu sur l’incident qui a perturbé la course de Max Verstappen au Grand Prix du Brésil, expliquant l’origine de la crevaison lente qui a contraint le Néerlandais à modifier sa stratégie dès le début de la course.

Parti depuis la voie des stands après plusieurs changements sur sa RB21 et le montage d’un nouveau moteur, Verstappen a réalisé une remontée impressionnante à Interlagos, terminant finalement sur le podium malgré un départ contrarié.

Mais ses plans initiaux ont été bouleversés dès les premiers tours, après une dégradation inattendue du pneu avant droit. À la relance après la voiture de sécurité, le champion du monde a été rappelé aux stands sous régime de voiture de sécurité virtuelle, troquant ses pneus durs pour un train de médiums. Une décision qui a semblé étrange sur le moment, mais qui s’expliquait en réalité par une urgence.

Marko a expliqué que cette crevaison provenait d’un débris de carbone issu des multiples accrochages du début de course.

"À São Paulo, nous avions décidé avec Max de partir depuis la voie des stands après avoir effectué de nombreux changements sur la voiture et installé un nouveau moteur," a expliqué Marko.

"Honnêtement, je pensais qu’il finirait quelque part entre la cinquième et la septième place. Mais une fois encore, il a démontré son talent exceptionnel – et il aurait peut-être même pu terminer deuxième."

"Pour ne rien arranger, nous avons eu une crevaison lente. C’est pourquoi notre stratégie avec le pneu dur n’a pas fonctionné. Nous avions prévu de rester en piste beaucoup plus longtemps. Et, contrairement à d’autres pilotes, Max avait un bon rythme avec le composé dur."

Le plan initial de Red Bull était clair : profiter de la longévité du pneu dur pour dépasser ses rivaux lors de leurs arrêts aux stands.

"L’idée était de gagner des positions quand les pilotes en pneus tendres ou médiums s’arrêteraient. Nous surveillions l’usure, avec la possibilité d’aller jusqu’à la fin avec un seul arrêt. Mais les choses ont tourné autrement," a précisé Marko.

"Max a ramassé un morceau de carbone provenant de collisions entre d’autres voitures – soit celle entre Stroll et Bortoleto, soit celle entre Colapinto et Hamilton."

"Heureusement, un de nos ingénieurs data s’est aperçu d’une crevaison lente et nous a immédiatement alertés. Nous avons eu un peu de chance avec le timing de la voiture de sécurité virtuelle pendant le changement de pneus nécessaire."

Marko a également noté que les pneus durs de Pirelli avaient réservé bien des surprises au Brésil :

"Le comportement du pneu dur à Interlagos a été un peu mystérieux : beaucoup de nos rivaux ont eu du mal avec lui, mais Max a réussi à signer des tours très compétitifs."

"Cette saison, toutes les équipes ont remarqué à plusieurs reprises que le composé dur ne se comportait pas toujours comme prévu."

Grâce à sa remontée jusqu’à la troisième place, Verstappen a limité les dégâts, mais ses espoirs de titre se sont encore réduits.

Son rival Lando Norris a creusé l’écart en tête du championnat, portant son avance à 49 points sur le pilote Red Bull, dans un week-end difficile pour l’équipe autrichienne.