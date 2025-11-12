Racing Bulls s’excuse après une vidéo polémique visant Lando Norris

L’équipe Racing Bulls a reconnu ce mercredi l’existence d’une vidéo controversée montrant un de ses membres réagissant de manière jugée irrespectueuse à la victoire de Lando Norris lors du Grand Prix du Brésil.

La séquence, largement diffusée sur les réseaux sociaux (à voir ci-dessous), montre un homme vêtu de la tenue officielle de l’équipe Racing Bulls se filmant devant le podium, pouce tourné vers le bas alors que Norris reçoit son trophée. Un autre membre de l’équipe lui demande rapidement d’arrêter.

Le geste a été perçu par de nombreux internautes comme une incitation au public à huer le pilote McLaren.

Face à l’ampleur de la polémique, Racing Bulls a rapidement publié un communiqué pour clarifier sa position :

"Nous sommes conscients de la vidéo prise lors du podium du week-end."

"Elle ne reflète pas les valeurs de notre équipe ni l’esprit du team Visa Cash App Racing Bulls. L’affaire a été traitée en interne."

"Nous croyons en la célébration du beau spectacle de la course et au respect de chaque pilote, équipe et fan, sur et en dehors de la piste."

Racing Bulls est l’une des deux équipes de Formule 1 détenues par Red Bull, aux côtés de Red Bull Racing.

Cette dernière voit son pilote Max Verstappen toujours en lice pour le titre mondial, bien qu’il ait perdu du terrain face à Norris le week-end dernier, accusant désormais 49 points de retard.

Norris garde le sourire malgré les huées

Ce n’est pas la première fois que Lando Norris fait face à ce genre d’attitude. Le pilote britannique a déjà été hué par une partie du public, notamment après sa victoire à Mexico, une réaction qu’il dit prendre avec humour.

"Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas m’empêcher de rire quand on me hue," a-t-il confié. "Je trouve que ça rend les choses plus divertissantes pour moi. Donc, s’ils veulent continuer, ils peuvent le faire."

Norris a toutefois précisé qu’il préférait les encouragements, bien entendu.

"J’aimerais mieux que les gens m’applaudissent, évidemment, mais je ne vais pas m’attarder là-dessus. Je me concentre simplement sur mon travail. C’était pareil à Monza et dans quelques autres endroits."

Toujours philosophe, le pilote McLaren conclut : "Les gens peuvent faire ce qu’ils veulent, honnêtement. Ils ont le droit de le faire s’ils en ont envie. C’est aussi ça, le sport."

L’incident semble désormais clos du côté de Racing Bulls, qui a préféré gérer la situation en interne sans nommer la personne concernée ni annoncer la sanction qui a été prise. Mais la vidéo aura rappelé combien la passion du public peut vite déraper, surtout quand elle est attisée - même involontairement - par des comportements déplacés au sein du paddock.