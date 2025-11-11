Hadjar admet avoir ’trop poussé’ son attaque sur Lawson, qui ne lui en veut pas

Racing Bulls a signé un très bon résultat d’ensemble au Brésil avec la septième place de Liam Lawson et la huitième d’Isack Hadjar. Mais tout aurait pu mal finir pour l’équipe, car les deux pilotes se sont touchés à l’entame du dernier tour.

Le Français a attaqué à l’extérieur et a tenté de prendre le virage en se rabattant sur son équipier qu’il venait de passer, et sa roue arrière a touché la roue avant de la voiture du Néo-Zélandais, et il admet avoir tenté à la limite de ce qui était possible.

"J’ai un peu trop poussé" a-t-il déclaré à Sky. "Mais honnêtement, c’était très amusant. Il a fait un seul arrêt et dans le tout dernier tour, j’étais dans son pare-chocs. Je pense qu’on ne peut pas faire mieux que ça. J’ai essayé et j’ai exagéré, c’est un peu ma faute. La stratégie des deux premiers tours n’était tout simplement pas assez bonne."

Cette dernière remarque fait référence au fait que Hadjar a pris le départ de la course avec des pneus tendres usés. Avec un réservoir plein, les pneus n’ont pas tenu aussi longtemps que lui et son équipe l’auraient souhaité avant le départ, mais ils ont tardé à s’arrêter.

"La course n’a pas été très bonne. La stratégie lors du premier relais n’était pas bonne, et nous avons perdu du temps. Nous avons essayé de rattraper notre retard, mais nous n’avions pas un rythme suffisant pour cela, donc ce n’était pas bon."

Hadjar était heureux d’enfin tester le tracé d’Interlagos, qu’il attendait avec impatience, et il se félicite d’un week-end réussi pour lui et son équipe : "C’est bien. Nous avons passé un très bon dimanche en termes de points. Cela nous aide dans la lutte pour la sixième place."

"C’est un bon circuit. Je me suis vraiment beaucoup amusé pendant la course. J’ai surtout acquis beaucoup d’expérience. J’ai effectué de nombreux dépassements et défendu ma position à plusieurs reprises. Comme je l’ai dit, je me suis beaucoup amusé, mais je n’ai pas obtenu suffisamment de points pour récompenser mes efforts."

Lawson n’a pas été choqué par l’attaque de son équipier, qui a tenté un dépassement par l’extérieur et s’est rabattu un peu tôt. Pour le Néo-Zélandais, qui est souvent impliqué dans des petits accrochages en piste, rien ne posait problème.

"Il voulait tenter un dépassement. C’est le genre de virage qui se referme vers l’intérieur et il essayait manifestement de me dépasser avant le freinage, mais je pense qu’il a mal jugé la situation. Mais nous nous en sommes tous les deux sortis, donc tout va bien, et c’est formidable pour l’équipe d’avoir deux voitures en septième et huitième position" a déclaré Lawson.

"C’est le dernier tour de la course. Honnêtement, même si c’est la chose idéale à faire, il est impossible de ne pas se battre pour une telle position. Je respecte donc le fait que nous ayons eu de la chance de nous en sortir, mais ça a été un excellent week-end pour l’équipe."

Le directeur de l’équipe, Alan Permane, a déclaré plus tard que Racing Bulls avait fait confiance à ses pilotes pour réussir leur lutte, même s’il s’est inquiété : "Ils ont fini par se battre l’un contre l’autre, ce que nous leur avions demandé de faire."