Lawson défend sa place : j’en ai fait suffisamment pour rester en F1

Liam Lawson a affirmé aujourd’hui en conférence de presse à Mexico en avoir fait "suffisamment" pour conserver son baquet sur la grille de départ de la F1 en 2026, alors que Red Bull s’apprête à prendre ses décisions pour ses duos.

Le Néo-Zélandais a débuté l’année chez Red bull Racing avant d’être rétrogradé chez Racing Bulls après deux premières manches désastreuses.

Depuis, Lawson a connu une saison mitigée, mais il est sur une pente clairement ascendante et il a obtenu le meilleur résultat de sa carrière au Grand Prix d’Azerbaïdjan en franchissant la ligne d’arrivée en cinquième position.

Avec le pilote Red Bull en F2 Arvid Lindblad également en lice pour un volant chez Racing Bulls, Liam Lawson ou Yuki Tsunoda pourraient perdre leur place en F1 l’année prochaine.

Lawson est toutefois convaincu d’avoir fait suffisamment ses preuves pour conserver son volant.

"Le recul est incroyable, on repense toujours à ce qu’on a fait, on apprend toujours de ses erreurs."

"Nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis certainement pas parfait. Il y a bien sûr des choses au cours d’une saison sur lesquelles je vais revenir et dont je vais tirer des leçons, mais je pense que c’est l’essentiel."

"Tant que je repense à ces erreurs ou aux leçons que j’en ai tirées et que j’essaie de ne pas les reproduire, c’est le plus important."

"De ce point de vue, oui, j’ai le sentiment d’avoir fait tout ce que je pouvais, et je continuerai à le faire."

Interrogé sur ce qui pourrait faire pencher la balance en sa faveur dans la tête du Dr Helmut Marko, Lawson a affirmé que tout dépendait simplement des résultats sur la piste.

"Je vais simplement conduire aussi vite que possible chaque fois que je monte dans la voiture et ne pas trop changer."

"Il s’agit évidemment d’un programme basé sur les résultats. Cela a toujours été basé sur les performances depuis que j’ai rejoint le programme à l’âge de 16 ans."

"Cela a toujours été le credo du Dr Marko : ’Performez et vous serez promu et vous resterez dans le sport’. C’est aussi simple que cela avec lui."