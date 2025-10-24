Plafond budgétaire : Aston Martin F1 reconnait une infraction, une 2e équipe dans le viseur

La FIA n’a pas encore publié les résultats des bilans comptables des équipes de F1, et il se dit que ce retard est dû à deux infractions, dont une a été confirmée par l’équipe concernée. Les teams doivent fournir la preuve du respect du plafond budgétaire depuis 2021, sous peine de subir de lourdes conséquences.

En théorie, cette publication doit intervenir courant septembre, comme c’était le cas l’an dernier pour la validation des budgets 2023, alors tous réglementaires. Mais quand des infractions ont lieu, la publication se fait plus tard.

Les équipes négocient en effet avec la FIA pour faire comprendre leur possible dépassement, ou les expliquer en espérant que les arguments soient acceptés.

La FIA elle-même a déclaré jeudi que l’examen des déclarations pour 2024 n’était pas encore terminé, mais qu’elle s’attendait à publier ses conclusions prochainement. Elle a également précisé qu’elle ne fournirait aucun commentaire concernant des équipes individuelles.

Un porte-parole de la FIA a fait une mise au point : "L’administration du plafonnement des coûts de la FIA est en train de finaliser l’examen des déclarations 2024 des équipes et des fabricants de moteurs, dont les résultats devraient être communiqués sous peu."

"La FIA ne commente pas les déclarations individuelles soumises par des équipes et/ou des fabricants de moteurs spécifiques et, conformément à la pratique établie, les résultats de l’examen seront rendus publics une fois que l’évaluation de toutes les déclarations aura été achevée et finalisée."

Peu après, Aston Martin a reconnu une infraction procédurale mineure au règlement financier de la Formule 1 concernant le plafond budgétaire de l’année dernière. L’infraction d’Aston Martin relève d’un problème administratif, et aucune amende ni sanction ne sera associée.

En revanche, des rumeurs font état d’une "violation substantielle" visant une autre équipe sur le plateau. Si cela se confirmait, des pénalités sportives pourraient avoir lieu pour l’année prochaine. Quand Red Bull l’avait dépassé, un handicap de développement avait été décrété pour l’année suivante.