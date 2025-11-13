Verstappen : j’ai toujours dit à Red Bull de garder un œil sur Bortoleto

Un podcast a levé le voile sur l’une des amitiés les plus inattendues et les plus sincères du paddock : celle entre Max Verstappen et Gabriel Bortoleto.

Dans Pelas Pistas, les deux pilotes ont raconté comment leur relation a commencé bien avant l’arrivée de Bortoleto en Formule 1, offrant un aperçu rare de Verstappen, loin de son image impitoyable sur la piste.

Leur première rencontre a eu lieu bien avant les débuts de Bortoleto chez Sauber.

Verstappen se souvient être resté dans la voie des stands à Monaco pour regarder les jeunes pilotes se préparer pour une course de F4, quand Bortoleto, alors adolescent, a soudainement sauté par-dessus le mur.

"Max ! Max ! Max ! Prenons une photo !" avait crié le Brésilien, quelques minutes avant le tour de formation, laissant Verstappen penser : "Ce type est fou."

Bortoleto a admis qu’il voulait simplement des conseils avant de prendre le départ en première ligne. La réponse de Verstappen a été, comme à son habitude, sans détour : "À fond."

"Dans le premier virage, j’ai eu un accident," a raconté Bortoleto en riant.

En réalité, leur première rencontre avait eu lieu encore plus tôt, lors d’une course de karting à Adria.

"J’étais intrigué par ce type aux cheveux longs qui gagnait tout," a déclaré Verstappen. "Je suis donc allé dans la tente pour lui dire bonjour et lui demander de poser pour une photo."

"C’était étrange," a admis Bortoleto. "Un pilote de Formule 1 qui me demandait de poser pour une photo, j’étais tout excité."

Depuis, les deux hommes sont devenus proches : ils partagent leurs aspiration, discutent pendant les parades des pilotes et font des courses ensemble sur des simulateurs.

Bortoleto a félicité Verstappen de l’avoir traité avec respect avant même sa promotion en F1.

"Max n’a jamais été comme les autres. Quatre-vingt-dix pour cent des pilotes ne vous regardent même pas si vous n’êtes pas en F1. Max m’a toujours aidé, et pas seulement moi. Regardez ses gars dans son équipe en simulateur."

Leurs batailles sur simulateur ont également fait partie de l’histoire.

"Au début, je faisais des tête-à-queue à chaque virage," a déclaré Bortoleto. "Max était parfait."

"Maintenant, nous courons ensemble, mais c’est moi qui m’occupe des réglages," a plaisanté Verstappen. "Il est convaincu qu’il peut les faire mieux que moi. Chaque fois qu’il se rapproche de mon temps, il change quelque chose et ralentit."

Bortoleto a décrit Verstappen comme "une bête" dans la voiture, mais étonnamment gentil en dehors de la piste : "Il peut parler aux fans pendant des heures, à moins que nous ne l’éloignions."

Verstappen a de nouveau réfuté l’idée selon laquelle il n’aimerait pas les journalistes.

"Je ne veux pas gaspiller mon énergie. Je donne tout dans la voiture. Et devenir père ne vous ralentit pas : après une mauvaise course, je rentre chez moi, je vois le sourire de ma fille et j’oublie tout."

Interrogé sur la possibilité de devenir un jour coéquipiers, Verstappen a laissé la porte ouverte.

"Je regarde comment quelqu’un se comporte en dehors de la piste. Un duo de pilotes explose à cause de ce qui se passe loin des caméras."

"Gabi est ambitieux mais humble, un tueur sur la piste et autocritique en dehors. J’ai toujours dit à Red Bull de garder un œil sur lui. J’espère qu’il sera dans une voiture compétitive dans quelques années - et si nous sommes ensemble, c’est encore mieux."