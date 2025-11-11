Racing Bulls : un résultat ’formidable’ qui met fin à ’une période difficile’

Racing Bulls a terminé aux septième et huitième places du Grand Prix du Brésil, avec Liam Lawson et Isack Hadjar qui ont fait deux stratégies et des courses solides pour largement terminer dans le top 10.

Du côté d’Alan Permane, le directeur de l’équipe, l’heure était à la satisfaction et aux félicitations, car il a pu voir les deux VCARB 02 jouer les points. Il admet que la Haas d’Oliver Bearman était supérieure, mais que les stratégies ont été bien gérées pour faire en sorte que ses deux pilotes optimisent leur résultat.

"Tout d’abord, félicitations à toute l’équipe !" a déclaré Permane. "Nous avons traversé une période difficile, alors revenir ici et nous qualifier aussi bien, puis avoir les deux voitures dans les points, c’est un effort formidable."

"Nous n’avions pas le rythme de Bearman dans la Haas en course, mais nous avons devancé tous nos rivaux au championnat et nous nous sommes assurés une avance plus confortable sur la 7e place du championnat des constructeurs."

"Liam et Isack étaient très proches l’un de l’autre ; nous avons divisé les stratégies et ils ont fini par se battre l’un contre l’autre, ce que nous leur avons laissé faire, et Liam s’est imposé grâce à une excellente stratégie à un seul arrêt."

"Nous avons deux semaines avant Las Vegas, où nous entamerons l’une des séquences les plus difficiles de l’année avec le dernier triplé de courses. Il sera important de bien se préparer pour Vegas, mais aussi de s’assurer que tout le monde ait le temps de récupérer et de se ressourcer."