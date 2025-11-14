Marko encense Hadjar et tacle Lawson et ses performances irrégulières

Le Dr Helmut Marko a une nouvelle fois fait part de son franc parler. Dans sa chronique après le Grand Prix du Brésil, le conseiller de Red Bull a salué les performances d’Isack Hadjar tout en pointant du doigt les irrégularités de Liam Lawson, malgré un solide résultat d’ensemble pour Racing Bulls au Grand Prix disputé à São Paulo.

Les deux pilotes de Faenza ont signé une course solide à Interlagos, Lawson prenant la 7e place, juste devant Hadjar 8e, après une stratégie décalée à un seul arrêt qui leur a permis de se maintenir dans le top 10. Hadjar, parti cinquième, a cependant glissé derrière son équipier.

La fin de course aurait toutefois pu tourner au désastre : le Français a tenté, dans le dernier tour, une manœuvre audacieuse, voire trop, à l’extérieur du virage 1. Les deux monoplaces se sont touchées, sans conséquence, mais l’incident aurait pu provoquer un double abandon et ruiner les efforts de l’équipe.

Grâce à ce résultat, Racing Bulls repart du Brésil avec 10 points importants, conservant 12 longueurs d’avance sur Haas F1 au championnat des constructeurs. Une marge fragile alors qu’Oliver Bearman, en pleine forme, vient de marquer 20 points en deux courses.

Mais au-delà de l’enjeu comptable, la situation est cruciale pour les pilotes : Red Bull n’a pas encore arrêté - officiellement en tout cas - la composition de ses duos pour 2026, et tant Lawson que Hadjar jouent une partie de leur avenir en F1.

Hadjar est assuré d’un baquet dans la galaxie Red Bull, mais pas nécessairement chez Red Bull Racing, malgré les spéculations persistantes quant à sa promotion quasi assurée aux côtés de Max Verstappen. Lawson, lui, se bat pour rester dans l’univers Red Bull, en concurrence avec Yuki Tsunoda et Arvid Lindblad pour les derniers baquets disponibles.

C’est dans ce contexte que les commentaires de Marko prennent une résonance particulière.

"Un bon résultat d’équipe pour les Racing Bulls avec Liam Lawson à la 7e position et Isack Hadjar à la 8e, tous deux déjà dans le top 10 en qualifications."

"Lawson a trouvé ses marques avec Racing Bulls, mais ses performances restent encore irrégulières."

Une remarque qui ne manquera pas de déplaire au Néo-Zélandais, surtout que Marko a également tenu à souligner la vitesse de Tsunoda, malgré ses deux pénalités de dix secondes.

À l’inverse, Hadjar a reçu des éloges appuyés, et peut-être un nouveau signe qu’une promotion au sein de l’équipe principale n’est plus très loin.

"Hadjar est, à mon avis, la révélation de la saison, et il serait mieux placé au championnat que 10e sans ses quatre problèmes moteur."

"Quand la voiture du Parisien fonctionne, il est un candidat fiable au top 10, c’est très prometteur pour son avenir."