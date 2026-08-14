Verstappen dévoile un casque spécial pour le dernier GP des Pays-Bas

La reprise de la F1, c’est déjà la semaine prochaine ! Et le Grand Prix des Pays-Bas s’apprête à vivre une édition particulière. Pour sa dernière apparition au calendrier de la Formule 1 à ce stade, Zandvoort accueillera un week-end sprint, tandis que Max Verstappen arborera un casque spécialement conçu pour rendre hommage à son épreuve à domicile. Le quadruple champion du monde veut toutefois aborder cette ultime course comme les autres, sans pression supplémentaire.

Le circuit néerlandais retrouvera ainsi une dernière fois l’élite du sport automobile avant de disparaître du calendrier en 2027. Utilisé par intermittence en Formule 1 des années 1950 au milieu des années 1980 dans son ancienne configuration, Zandvoort a effectué son retour au championnat en 2021.

L’épreuve de la semaine prochaine sera donc la sixième édition depuis ce retour, mais aussi la dernière pour le moment. À partir de 2027, les Grands Prix de Turquie et du Portugal feront leur retour, tandis que le circuit de Barcelone-Catalogne entrera dans une alternance avec Spa-Francorchamps, laissant Zandvoort sans place au calendrier.

Pour Max Verstappen, ce rendez-vous possède forcément une saveur particulière. Le pilote Red Bull a remporté les trois premières éditions disputées depuis le retour du Grand Prix des Pays-Bas, à chaque fois depuis la pole position. Lando Norris s’est imposé en 2024, avant qu’Oscar Piastri ne lui succède en 2025.

Verstappen reste néanmoins le pilote présentant le meilleur bilan récent sur le tracé côtier néerlandais. En cinq participations, il a remporté trois courses et terminé deuxième lors des deux dernières éditions.

Cette dernière édition aura toutefois une particularité supplémentaire puisque Zandvoort accueillera pour la première fois un week-end sprint.

Pour marquer cette dernière course à domicile, Verstappen a également dévoilé un casque spécial. Majoritairement blanc, celui-ci est agrémenté de détails bleus et rend hommage au rendez-vous néerlandais.

Le pilote Red Bull a partagé les premières images sur les réseaux sociaux avec un message simple : "Pour ma dernière course à domicile. Dankjewel Zandvoort."

"Je n’ai jamais de motivation supplémentaire"

Malgré le contexte particulier, Verstappen refuse cependant de considérer cette course comme une occasion de fournir un effort supplémentaire. Pour le Néerlandais, la motivation doit rester identique d’un Grand Prix à l’autre.

"Je n’ai jamais de motivation supplémentaire parce que ce serait mauvais," a-t-il expliqué.

"Cela voudrait dire que je ne suis pas suffisamment motivé lors des autres courses pour bien faire, donc je veux toujours simplement faire du bon travail. J’adore y piloter."

L’ambiance particulière de Zandvoort n’est toutefois pas étrangère au plaisir du quadruple champion du monde. Depuis son retour au calendrier, le Grand Prix des Pays-Bas est devenu l’un des rendez-vous les plus populaires du championnat, notamment grâce au soutien massif dont bénéficie Verstappen dans les tribunes.

"J’y ai reçu énormément de soutien et obtenu de très bons résultats en même temps, donc j’ai simplement hâte d’y être et de profiter du week-end, même si le circuit va disparaître du calendrier de la Formule 1," a ajouté le pilote Red Bull.

La fin du Grand Prix des Pays-Bas en Formule 1 ne signifie toutefois pas que Verstappen ne remettra plus les roues sur le tracé néerlandais. Le circuit restera évidemment utilisé pour d’autres compétitions et événements, et le pilote de 28 ans compte bien continuer à y rouler.

"Le circuit sera toujours là, non ? Et si je veux y piloter, je peux le faire," a-t-il rappelé.

"Donc oui, pour moi, d’accord, peut-être pas dans le cadre de la Formule 1, mais je veux dire que j’y serai quand même, même après la Formule 1."