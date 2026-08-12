L’arrivée d’une femme en F1 sera-t-elle réalité dans ’quelques années’ ?

Jessica Hawkins, ambassadrice d’Aston Martin F1, a prédit que la grille de Formule 1 compterait une femme pilote dans les prochaines années. Elle-même ancienne pilote de W Series et alors qu’elle suit la F1 Academy de près, la Britannique estime que cet élan renforce la perspective d’avoir une femme pilote à temps plein en F1, soulignant sa conviction que cela se produira, tout en pensant que l’exploit sera accompli à court terme.

La F1 Academy est désormais une course de support tout au long de l’année pour la F1, bénéficiant d’une exposition supérieure à celle de toute autre initiative précédente pour les femmes dans le sport automobile.

"Je pense que nous sommes à quelques années de cela. Mais je crois sincèrement que cela arrivera" a déclaré Hawkins dans le podcast Road to Success. "Je serais une imposture si je restais assise ici à dire que je ne pense pas que cela arrivera, parce que j’y crois."

"Si je devais dire non, cela irait à l’encontre de tout ce que je défends. Je suis absolument convaincue que les femmes sont suffisamment fortes pour la Formule 1. Je suis convaincue, pour en avoir conduit une moi-même sur la distance d’une demi-course, que j’aurais pu faire la distance d’une course entière."

"Mon cou souffrait. Mon cou souffrait vraiment. Mais je pense que la toute première fois de n’importe quelle personne dans une Formule 1, son cou a souffert. Ce n’était pas parce que j’étais une femme. C’était aussi parce que je ne courrais pas dans un championnat de Formule 2 avant cela."

"Je ne courrais pas dans un championnat de Formule 3 juste avant. Même pour les pilotes de Formule 1, la première fois qu’ils remontent à bord après une année, leur cou est probablement douloureux à la fin de la journée. Ce n’était pas parce que j’étais une femme. J’aurais pu faire la distance d’une race sans mon cou."

La pilote a salué l’impact de la F1 Academy et a noté l’importance du temps de piste dont les pilotes peuvent bénéficier, ce qui n’est pas toujours acquis dans le monde du sport automobile.

"C’est différent maintenant parce que si vous regardez la F1 Academy, ouah, j’aurais seulement pu en rêver à leur âge. Et certaines d’entre elles ne se rendent probablement pas compte de ce que c’était il y a encore quelques années. Je pense que le championnat a la capacité de vraiment révéler certains pilotes."

"Certains pilotes y entreront et ils couleront. Certains pilotes y entreront et ils nageront. Et ceux qui nagent, ce sont ceux qui sont assez bons pour monter, se battre pour ces sièges en Formule 1 et se battre pour des opportunités au sein du sport automobile."