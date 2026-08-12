Stroll : ’Peut-être le meilleur développement de l’histoire’ d’Aston Martin F1

Après avoir occupé la dernière place du championnat constructeurs pendant une grande partie de la première moitié de saison, Aston Martin F1 a enfin entrevu l’éclaircie au Hungaroring. L’imposante évolution introduite en Hongrie a profondément changé la perception de la AMR26, au point que Lance Stroll considère ce nouveau package comme potentiellement le plus encourageant jamais développé par l’équipe de Silverstone.

Aston Martin n’avait inscrit qu’un seul point lors des onze premières manches de la saison 2026. Avant le rendez-vous hongrois, Fernando Alonso était le seul pilote à avoir marqué pour l’écurie, grâce à sa dixième place à Monaco, obtenue grâce à des pénalités pour Sergio Pérez. Une situation particulièrement difficile pour une équipe qui nourrit de grandes ambitions avec Adrian Newey à sa tête sur le plan technique.

La situation avait été aggravée par plusieurs problèmes de fiabilité, principalement liés à la batterie de l’unité de puissance Honda lors des premières courses disputées hors d’Europe. Mais au-delà de ces soucis, c’est surtout le manque de performance intrinsèque de la monoplace qui avait condamné Aston Martin à fermer la marche.

Le Hungaroring devait donc constituer un premier véritable test pour la vaste évolution préparée par l’équipe. Et si Stroll et Alonso n’ont finalement terminé que 13e et 14e du Grand Prix, respectivement, le Canadien a clairement senti une différence au volant.

"C’était le plus encourageant des développements que nous ayons eus depuis très, très longtemps, peut-être même dans l’histoire de cette équipe," a estimé Stroll. "Donc, vraiment, c’est très positif."

L’ampleur du travail réalisé à Silverstone pour cette évolution était considérable. Aston Martin a introduit en Hongrie un châssis allégé et réhomologué ainsi qu’une boîte de vitesses revue, auxquels s’est ajoutée une refonte aérodynamique quasiment complète.

La nouvelle spécification comprenait notamment un nouveau nez, un nouvel aileron avant, un nouveau plancher, un diffuseur inédit, des pontons redessinés, un capot moteur profondément modifié et un nouvel ensemble composé de l’aileron arrière et de ses éléments associés.

Depuis cette course, des analyses indépendantes de la performance ont estimé que l’ensemble pouvait représenter un gain compris entre 1,8 et 2,2 secondes au tour en configuration de qualifications. Aston Martin n’a toutefois communiqué aucun chiffre officiel permettant de confirmer cette estimation.

Sur la piste, le résultat brut ne s’est donc pas encore traduit par des points. Mais Stroll considère que le comportement de la voiture constitue déjà un changement majeur par rapport au début de la saison.

"Nous avons fait un énorme pas en avant au Hungaroring," a-t-il expliqué. "Nous ne sommes pas à l’avant du milieu de peloton, mais nous sommes dans le groupe."

Le Canadien sait toutefois que cette progression ne constitue qu’une première étape. L’équipe doit désormais continuer à développer sa monoplace et à combler ses lacunes, notamment au niveau de l’unité de puissance.

"Nous savons que nous devons trouver beaucoup de puissance et continuer à trouver de la performance, davantage d’appui, davantage de puissance, et nous devons simplement continuer à pousser vers l’avant," a-t-il ajouté.

Le Grand Prix de Hongrie a également permis à Aston Martin d’accumuler des kilomètres avec cette nouvelle spécification. Stroll avait pourtant connu des qualifications difficiles, avec l’impossibilité de réaliser un tour suffisamment compétitif et une élimination dès la Q1.

Interrogé sur le fait d’avoir finalement terminé devant Haas et Williams et sur la valeur de cette expérience hongroise, le pilote Aston Martin a insisté sur l’importance du temps passé en piste.

"Oui, tout à fait. Il s’agissait surtout d’engranger du temps de piste après des qualifications décevantes, où nous n’avons pas réussi à réaliser un bon tour," a-t-il répondu. "Après cette tentative avortée en Q1, c’était agréable de se sentir bien dans la voiture le dimanche et de simplement réaliser une bonne course."

La course lui a également offert plusieurs occasions de rouler seul, ce qui a permis de mieux comprendre les réactions de la nouvelle AMR26 et d’en tirer davantage d’informations pour la suite du programme.

Cette accumulation de données sera notamment précieuse pour les ingénieurs chargés d’affiner les réglages de la voiture.

"Oui, bien sûr. Plus nous faisons de tours, plus nous apprenons à connaître le package, et je pense que nous en saurons davantage pendant la pause, notamment en ce qui concerne les réglages et tout le reste," a expliqué Stroll.

L’évolution hongroise ne représente en effet qu’une partie du redressement espéré par Aston Martin. La prochaine étape importante arrivera dès Zandvoort avec l’introduction de la nouvelle spécification de l’unité de puissance Honda.

Le constructeur japonais doit apporter une évolution de son moteur pour la reprise du championnat. Pour Aston Martin, cette nouveauté pourrait permettre de franchir un nouveau cap, même si Stroll refuse de considérer le gain de puissance comme une garantie de compétitivité immédiate sur tous les circuits.

"Nous allons découvrir à Zandvoort ce que nous apporteront les améliorations du moteur, mais cela dépendra encore un peu du circuit," a-t-il expliqué.

"Avec cette amélioration du moteur, est-ce que nous serons aussi rapides que Mercedes ? Je l’espère, mais ce n’est pas très probable."

"À Bakou et à Monza, ces circuits où la puissance est reine, ce sera donc plus difficile."