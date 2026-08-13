Aston Martin F1 sans Alonso ni Stroll, vers un grand bouleversement en 2028 ?

Aston Martin F1 pourrait présenter un visage radicalement différent dans deux ans. Alors que Fernando Alonso doit encore décider s’il poursuivra sa carrière en Formule 1 en 2027 et que Lance Stroll reste lié à l’écurie familiale, Juan Pablo Montoya estime que les deux pilotes pourraient finalement quitter l’équipe si les progrès promis par Adrian Newey et Honda ne se concrétisent pas sérieusement l’an prochain.

L’avenir d’Alonso reste l’une des principales interrogations entourant Aston Martin. Le contrat de l’Espagnol arrive à échéance à la fin de la saison 2026 et, à 45 ans, le double champion du monde doit décider s’il souhaite poursuivre l’aventure une année supplémentaire.

Alonso a déjà indiqué qu’il prendrait sa décision après la trêve estivale. Le pilote Aston Martin a également précisé que la compétitivité de son équipe ne serait pas déterminante dans son choix, celui-ci devant avant tout dépendre du plaisir qu’il éprouve encore à courir en Formule 1.

Cette position constitue plutôt une bonne nouvelle pour Adrian Newey, directeur de l’équipe et associé à la direction technique, alors qu’Aston Martin connaît un début de saison particulièrement difficile.

L’écurie britannique a abordé la réglementation 2026 avec d’importantes difficultés. Le développement réalisé sous la direction de Newey a toutefois commencé à apporter des signes encourageants à Budapest, avec une évolution majeure de l’AMR26 comprenant 16 nouvelles pièces.

Malgré cette transformation, ni Alonso ni Stroll n’ont réussi à inscrire de points lors du Grand Prix de Hongrie. L’Espagnol a néanmoins atteint la Q2, tandis que son équipier canadien a terminé 13e, juste devant lui.

Aston Martin prévoit encore de nouvelles évolutions pour la deuxième moitié de la saison. Surtout, Honda doit introduire une nouvelle spécification de son unité de puissance à Zandvoort, à l’occasion de la reprise du championnat après la trêve estivale.

Newey se montre par ailleurs "assez confiant" quant à la possibilité de voir Alonso prolonger son contrat pour 2027. Stroll, de son côté, apparaît pratiquement assuré de rester une année supplémentaire. Fils du propriétaire de l’équipe, le Canadien dispose d’un contrat forcément spécifique.

Mais la situation pourrait être très différente à partir de 2028.

Pour Juan Pablo Montoya, la patience de Stroll pourrait effectivement atteindre ses limites si Aston Martin reste engluée à l’arrière du peloton. L’ancien pilote de Formule 1 estime même que le Canadien pourrait décider de partir dès l’année prochaine si l’équipe ne démontre pas rapidement qu’elle est capable de progresser.

"Stroll partira si la voiture ne progresse pas," affirme Montoya. "Il n’y a qu’à le voir, il en a clairement assez de souffrir depuis trois ans."

"Si la voiture n’est pas meilleure l’année prochaine, je pense même qu’Aston Martin aura deux baquets libres en 2028 et Alonso dira aussi bye bye."

Une hypothèse qui dépend évidemment de la capacité de Newey et de Honda à transformer le potentiel du projet Aston Martin en performances concrètes.

"Tout le monde espère qu’Adrian Newey et Honda feront en sorte que la voiture soit bonne," poursuit Montoya. "Stroll pilote en Formule 1 depuis de nombreuses années maintenant. S’il ne voit vraiment pas que la situation va s’améliorer, combien de temps encore voudra-t-il continuer à faire ça ?"

Le Colombien estime ainsi qu’un départ de Stroll n’est plus une hypothèse totalement improbable à moyen terme.

"Tôt ou tard, une Aston Martin sans Lance Stroll arrivera," ajoute-t-il. "Peut-être 2028, peut-être l’année suivante."

Montoya ne se montre toutefois pas uniquement pessimiste concernant l’avenir d’Aston Martin. Selon lui, l’importante évolution apportée par Newey en Hongrie pourrait avoir changé la perception du projet au sein de l’équipe.

Le résultat brut ne reflète effectivement pas nécessairement les progrès réalisés à Budapest. Pour Montoya, le véritable intérêt du week-end hongrois se situe ailleurs.

"Cette course en Hongrie leur a donné un nouveau souffle," explique-t-il.

"C’était un peu comme si Alonso et Sroll s’étaient soudainement dit : ’Attendez une minute, ça commence à redevenir intéressant’."