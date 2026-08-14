Red Bull ’devrait faire mieux’ et a eu ’trop de problèmes’ cette année

Le début de saison de Red Bull a été décevant, puisque l’équipe est la seule parmi les top teams à ne pas avoir remporté de victoire. L’ancien patron Otmar Szafnauer et l’ancien ingénieur Rob Smedley ont noté ce début d’année pour l’équipe autrichienne, et l’ont tous les deux jugé moyen, avec des notes autour de la moyenne lors du dernier épisode du High Performance Podcast.

Smedley a été le premier à noter l’équipe, notamment par rapport à ses problèmes de fiabilité, et il a décidé d’attribuer la moyenne à Red Bull, expliquant se baser sur des commentaires de Max Verstappen.

"Red Bull devrait tout simplement faire tellement mieux" a lancé Smedley. "Ils ont eu trop de problèmes de base. Comme l’a dit Max, il y a un problème différent chaque week-end, ou quelque chose comme ça. Je sais qu’il était un peu sous le coup de l’émotion à ce sujet."

"Mais il y a physiquement quelque chose de différent qui surgit chaque week-end, et c’est toujours critique. Ce n’est pas un problème de fiabilité ou d’exploitation circonscrit, c’est toujours quelque chose d’assez majeur, et c’est pour cela que je vais leur donner un 5/10. Encore une fois, je pense que Red Bull devrait faire beaucoup mieux."

Szafnauer a été un peu plus clément avec l’équipe, car il a noté que Red Bull a perdu de nombreux cadres ces dernières années, et a produit son premier moteur de Formule 1 avec un certain succès.

"En raison de leurs podiums, je vais leur donner un 6/10. Ils ont conçu leur propre groupe motopropulseur pour la toute première fois. Ils ont fait du meilleur travail que ce à quoi je m’attendais sur le groupe motopropulseur."

"Ils ont perdu des personnes clés au cours des deux dernières années, notamment un directeur d’équipe très expérimenté et un conseiller spécial. Des membres du personnel technique également."

"Avec tout ce tumulte lié aux départs de personnes, ils restent compétitifs à un niveau acceptable. Je pense que Max aurait probablement pu gagner une race ou deux cette année. Je sais qu’il ne l’a pas fait, mais il n’en était pas si loin."